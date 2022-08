Sagunt reconoce la trayectoria del tirador Antonio Comeche

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y el concejal delegado de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, recibieron en el consistorio al deportista de tiro y oficial de la Policía Local de Sagunt, Antonio Comeche, tras haber logrado dos oros en el Campeonato de España de recorrido de tiro por equipos, donde participó con el equipo de Policía Local de España y con la selección de la Comunitat Valenciana.

El primer edil le ha agradecido su papel y la labor que lleva a cabo en la Policía Local de Sagunt: «Tienes una pasión en la que destacas de una forma muy relevante. El deporte no tiene edad, la edad es una actitud ante la vida y en ese sentido tú siempre tienes la iniciativa de querer llegar más lejos y la ambición por seguir mejorando, que son imprescindibles y suponen un ejemplo para todos y todas».

Por su parte, el concejal de Deportes, Javier Timón, le ha trasladado la admiración, y el reconocimiento del ayuntamiento y de toda la ciudad por su trayectoria y logros.

Comeche también ha recibido el emblema de la ciudad y ha agradecido a las entidades, empresas y ayuntamientos que le apoyan, a los sponsors y la familia, especialmente a su mujer y sus hijos, así como a la Alcaldía y a la Concejalía de Deportes, que apoyen con este tipo de actos a los deportistas de Sagunt. No obstante, admitía, «el principal sponsor es la familia; si la familia no me apoyase, seguramente esto sería mucho más difícil», aseguró. «Mi próximo reto va a estar en el campeonato del mundo. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Trabajo y sacrificio están garantizados», afirmó.