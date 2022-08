Trabajadores de Intersagunto denuncian incumplimientos del convenio

Empleados de la terminal Polivalente Intersagunto Terminales- IST, han denunciado vulneración de los derechos laborales en la empresa, según ha hecho público CC OO.

El sindicato explicaba que el pasado mes de julio tuvo lugar el acto de conciliación sobre «reclamación de derechos y cantidad», de las ocho demandas interpuestas por los trabajadores en el servicio de mediación arbitraje y conciliación de la Comunitat Valenciana. «Al no asistir la representación legal de la empresa, no se pudo llegar a ningún acuerdo», aseguraba el sindicalista CC OO Francisco J. Martínez, apuntando que ahora el proceso de las ocho demandas sigue adelante, quedando a expensas del juzgado de lo social de Comunitat Valenciana, para que marque la fecha de la vista.

Tras recordar que Intersagunto tue la primera empresa en España que abandonó las Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios con el objetivo de tener a su propio personal estibador, Martínez aseguraba: «Los incumplimientos han llevado a los trabajadores a un proceso de demandas y denuncias, que no es bueno para ninguna de las partes, pero no ha habido otra alternativa para solucionar esta situación, y desde CC OO no descartamos ningún tipo de medidas de presión, en defensa de los derechos de los trabajadores/as».