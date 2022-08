Caminos rurales sin nombre salen del olvido en Sagunt

Los trabajos del paro agrario en Sagunt están llegando este año a lugares recónditos pero importantes en caso de incendio forestales. Incluso se está actuando en caminos rurales desprovistos de nombre y que presentan dificultades de ubicación.

Precisamente por ello, el objetivo es facilitar la entrada de los medios terrestres de extinción de incendios, así como la evacuación del personal y material en caso de ocurrir algún siniestro, gracias a la indicación de los nombres de caminos, así como el inicio y fin del término municipal mediante la colocación de 68 carteles.

La mejora en la señalización, con la colocación de carteles indicativos de nombre en diversos caminos rurales, tiene el objetivo de garantizar el acceso a todas las masas forestales, agrícolas y urbanas en el entorno rural desde diferentes puntos, permitiendo la gestión y el mantenimiento de las mismas a la vez que se aminora el riesgo y se facilitan y aceleran las labores para poder acceder.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y la presidenta del Consell Agrari, Ana María Quesada, visitaron ayer algunos trabajos de mejora que se están ejecutando con unos 400.000 euros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del Ministerio de Trabajo y Economía Social y unos 100.000 del ayuntamiento.

Estas actuaciones medioambientales se están realizando en caminos de las partidas de Montíber, Gausa, en los marjales y en otras zonas.

Para ello, el ayuntamiento en colaboración con la dirección provincial del SEPE ha contratado a un total de 67 personas, 8 capataces y 59 peones agrícolas, todos ellas paradas de larga duración para realizar trabajos agrícolas del 1 de julio al 30 de septiembre.

La concejala de Agricultura y presidenta del Consell Agrari, Ana María Quesada, ha manifestado que este año su ambición principal era actuar en todas aquellas zonas en las que no se ha podido llegar en otras ocasiones: «Este año incluimos un plus de transporte que cobra cada persona trabajadora de todos estos seis equipos, y eso nos permite pedirles que con su propio vehículo se desplacen a zonas más lejanas donde antes no llegábamos. Digamos que hacemos una pequeña inversión para conseguir un muy buen resultado».

La mejora a realizar en las infraestructuras de los caminos rurales, se centra en las zonas de Bonilles, Ponera, Pere Gil, Tres Barrancs, Romeu y Font de Ribera, ya que se trata de entornos de marcado carácter agrícola y forestal y los caminos también dan acceso a diferentes parcelas.

El alcalde, Darío Moreno, ha resaltado que «el mantenimiento de los caminos agrícolas es esencial para el mundo agrícola pero también para el mundo medioambiental, para que podamos hacer esas tareas de mantenimiento previas y para que podamos reaccionar en el caso que se dé cualquier emergencia». «Este año ponemos el foco en las condiciones laborales, ya que hemos visto cómo estas olas de calor han puesto en situaciones límite a muchos, y es un aspecto que estamos cuidando especialmente en nuestros equipos de caminos rurales. Desde esa perspectiva, continuamos mejorando caminos y lugares tan característicos como la Font de la Ribera o como la Marjal de Almenara», añadió.

Tanto en la partida de Montíber como en la de Gausa, se está llevando a cabo la restauración de cunetas, reparación de defectos en el firme y acondicionamiento de la red de caminos con el fin de facilitar el acceso y tránsito de vehículos pesados (favoreciendo las labores agrícolas) y turismos. Para Montíber, se ha creado un equipo de trabajo formado por 19 personas, 2 capataces y 17 peones; y para Gausa, 18 personas, 2 capataces y 16 peones. Para las actuaciones de los marjales, se ha formado un equipo de 27 personas (4 capataces y 23 peones) con la intención de facilitar la evacuación del agua al mar y evitar, en la medida de lo posible, riesgos de inundación en épocas de gota fría.

«Estoy muy orgullosa y muy agradecida por todo el trabajo que están haciendo todas estas personas, ya que tienen un alto nivel de compromiso y dedicación», ha puntualizado la concejala.