Una investigación iniciada por Guardias Civiles de Sagunt ha permitido que efectivos de la Benemérita hayan detenido a un vendedor web que publicitaba medicamentos ilegales importados desde la República Checa para potenciar el deseo sexual.

El pago de los fármacos importados era realizado mediante criptomonedas para dificultar la labor de rastreo del mismo, según ha informado la Benemérita.

Los agentes, en el marco de la Operación ‘Maslo’ y en el ejercicio de sus funciones de ciberpatrullaje, rastrearon la existencia de un posible delito contra la salud pública por la venta de unos medicamentos a través de internet que eran empleados para potenciar el deseo sexual.

Una vez que los agentes verificaron que se estaba procediendo a la venta de estos medicamentos a través de una página web, se contactó con la Agencia Española de Medicamentos para verificar si los medicamentos publicitados podían ser vendidos por internet; sin embargo, ésta ratificó en un informe que no podían ser suministrados por particulares, ya que no está aprobada su venta en España y su ingesta podría provocar un grave riesgo para la salud si su consumo no está controlado por un médico.

En el marco de esta operación, la Guardia Civil de Valencia identificó al autor de la venta de los medicamentos, un informático de 38 años y de nacionalidad española, vecino de Oliva, lugar desde el que remitía los pedidos encargados a través de su página web y que acabó arrestado.