«Al alcalde y a sus socios les exigimos acciones»

«Al alcalde de Sagunt, darío Moreno, y a sus socios les exigimos acciones, porque no vale con decir que se está en contra y acudir a una manifestación. Hay que atacar los estudios desfasados de Costas que abocan al destrozo las playas del norte del municipio como estamos viendo». De esta forma se manifestaba ayer el portavoz del PP, Sergio Muniesa, muy crítico con el nuevo plan estratégico de protección de la costa «que ha decido imponer el ministerio, en manos del PSOE, sin consulta alguna a los ayuntamientos afectados» y preocupado por si «pese a habérselo solicitado al alcalde y sus socios de Compromís y EU, han alegado contra el plan de costas e exigiendo que se les escuche y que no se puede expropiar ni diagnosticar sobre el dominio público sin antes haber hecho un proyecto contra la regresión y recuperación de las playas que teníamos antes». Para él, «no vale que el socialista Darío Moreno y sus socios pidan celeridad a costas, pero mientras no muevan un dedo contra la idea de su partido de dejar que se erosione la costa, y a la vez, ir privando de propiedades a los que la ocupan», decía en relación también al nuevo reglamento de Costas que, a su juicio, «pone en riesgo la propiedad de infinidad de propietarios al avalar que donde llegue la ola de un temporal pasa a ser dominio público» .