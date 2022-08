Blasco Ibáñez visita Sagunt

La notícia destacada del mes de juliol fou la visita de l’escriptor Vicente Blasco Ibáñez a Sagunt per a inaugurar un carrer dedicat a la seua persona.

El dia 6 va arribar, acompanyat del seu fill Sigfrido, en el tren de les 17.30 hores. Hi va ser rebut per la corporació, els massers i la bandera. Es trobaven l’alcalde accidental Esteban Blanco i diversos regidors. Va estar present el diputat provincial Chabret. A més, també hi estigueren la Sociedad Vitivinícola, el Centro Republicano, la Juventud Republicana, les societats de socors mutus La Unión Republicana i Artesanos de Sagunto o el Centro Unión republicana de Quartell.

La banda de la Lira Saguntina, dirigida pel mestre Palanca, va amenitzar l’arribada. Va ser saludat per l’autoritat municipal i pel regidor i amic Caruana. El seguici va desplaçar-se pels carrers. En els balcons, hi havia retrats de l’escriptor. Des del centre republicà, es van tirar flors en passar la comitiva. L’acte es va realitzar en la plaça del cronista Chabret. En eixe lloc, es van descobrir les làpides amb la denominació de les vies urbanes dedicades a l’escriptor, al científic Ramón i Cajal i al polític saguntí Tomàs Bru. Va intervindre l’alcalde per a donar la benvinguda. Després, el secretari municipal García Segarra va llegir l’acord plenari amb la denominació dels nous carrers. Posteriorment, Caruana va agrair la visita.

Finalment parlà l’escriptor. Va dir que Sagunt és un gran referent per a ell. En la ciutat, es va inspirar per a escriure diversos llibres. Va mostrar l’alegria perquè Ramon i Cajal tinguera un nou carrer. Digué que la ciència a Espanya ha d’estar millor considerada. S’alegrà de la dedicació de la via urbana a Tomás Bru. Va expressar l’admiració per la capital comarcal, no sols per la part històrica sinó pel creixement modèlic del Port de Sagunt. En acabar, van prendre els convidats un refresc a l’Ajuntament. L’alcalde va demanar ajuda per a crear una biblioteca popular. El literat es va comprometre a donar un lot complet dels seus llibres. Agafaren el tren de les 20.00 hores. La Lira Saguntina va acomiadar-lo amb l’himne de «la Marsellesa».

Festes

A finals de mes, s’iniciaren les festes dels Sants de la Pedra. El corresponsal del Diario de Valencia va escriure el 5 d’agost que “… la conducta cada vez más sectaria y más injusta de nuestro muy ilustre (y tan ilustre…) Ayuntamiento era la causa de que fuera desapariciendo la solemnidad de los cultos tributados a nuestros gloriosos patrones”. Cal destacar que el rector José Noguera havia demanat feia poc de temps la creació d’una confraria per a assegurar l’organització de la festa. En uns mesos, s’havia constituït. Estava presidida per Joaquín Pallarés Rios. Va destacar la predicació que durant una hora va realitzar el doctor Elias Tormos. També van celebrar la festivitat la Hermandad de Sacerdotes de Hijos de Sagunto. Eixa missa la celebrà l’arxiprest d’Alberic i saguntí José Batalla.

El 3 d’agost es va beneir l’ermita de Barraix per part del rector d’Estivella José Llorens. Predicà el canonge Pellejero. Assistiren les autoritats locals. El nou temple permetia que els estiuejants allotjats en la fonda tingueren servici religiós. La construcció va ser pagada per Luis Garcia Fayos.

En l’estiu hi hagueren unes altres notícies. Però totes elles formaran part de la secció després de les vacances.