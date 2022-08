La romeria de Benicalaf torna amb intensitat este cap de setmana

La Romeria de l’Aurora movilitzarà els veïns de la Vall de Segó. Un any més Benicalaf esdevindrà el punt de trobada dels caminants de les Valls que recorreran les esglésies dels cinc municipis de la Vall de Segó per arribar finalment a Benavites. La localitat amfitriona oferirà el desdejuni als romers que participaran en la celebració eucarística abans d’arribar al punt final de la celebració.

L’església de Sant Jaume de Benicalaf i l’espai que circumda el temple acollirà un any més, l’esmorzar de trobada festiva que abraça la celebració de la Romeria de l’Aurora. Esta iniciativa arrancà amb la intenció d’emfatitzar la festa de la Mare de Déu dels Àngels, amb uns càntics creats especialment per a la caminata, els romers assoleixen la força del futur que els regala l’eixida del sol. La vivència de l’alba amb els càntics per tots els temples de la subcomarca i els espais singulars dels pobles de les Valls conclou amb la tradicional benedicció dels termes.