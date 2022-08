Herida en el Port tras accidentarse en un bache junto a la playa

Una mujer de 44 años de edad resultó herida este domingo tras tropezar contra el socavón de una alcantarilla situada en el cruce de la Avenida Mediterráneo con la Calle Castellón.

La víctima circulaba con su patín eléctrico cuando sobre las 22:15 horas, cuando un bache en mitad de la carretera provocó una caída que le arrastró unos cuantos metros. «Acababa de salir de trabajar. Quise enderezar el patín cuando noté que chocaba, pero no pude y caí dándome con la cabeza en el suelo», ha explicado la víctima a Levante-EMV, quien ha añadido que «noté que me caía y mi reacción fue levantarme rápidamente por si venían coches detrás. Esto hizo que me marease, pero en todo momento estaba consciente».

Tras el impacto, la mujer tenía un chichón en la cabeza y tuvo que ser ayudada por varias personas y trabajadores que se encontraban en la avenida, quienes le facilitaron una silla, hielos y llamaron a la ambulancia. Sin embargo, esta tardo más de media hora en llegar: «Tuvieron que reclamar tres veces la ambulancia, porque no venía. No puedo llegar a entender tanta tardanza. Una de las veces que llamó mi marido, le dijeron que la Policía Local no se podía personar porque estaba en los toros. Esto me parece denigrante, porque tienen más patrullas, no solo una», ha denunciado la víctima.

Finalmente, sobre las 23:40 llegó la ambulancia y trasladó a la mujer hasta la Mini Fe donde asegura que «estuve en observación hasta las 4:00 horas. Me hicieron un escáner en el codo, la cabeza y el costado, porque al principio presentaba un traumatismo craneal. Al final solo fue una contusión. Me han dicho haga vida normal, pero que esté pendiente durante las próximas 48 horas por si aparecen síntomas como vómitos o mareos».

La victima también ha querido agradecer a los ciudadanos que le ayudaron ante la tardanza de la asistencia sanitaria: «Muchas gracias a la gente que estuvo allí conmigo. Lo agradezco mucho».