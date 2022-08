"Hay que seguir luchando por una regeneración a largo plazo"

La indignación, la impotencia y la rabia son algunas de las emociones más compartidas entre veraneantes y residentes en las playas del norte de Sagunt, al pensar en la evolución que ha experimentado este litoral en la última década y, especialmente, tras el paso del temporal Gloria. Así lo evidenciaban muchos de los participantes en la concentración llevada a cabo este fin de semana en el límite de esta zona con Canet d’ en Berenguer; una protesta impulsada por la asociación vecinal de Almardà, Corinto y Malva-rosa donde su portavoz, Fernando Doblas, dejó claro que el colectivo «demanda soluciones urgentes».

«No vamos a quedarnos a llorar, queremos que se apruebe la regeneración de esta costa lo antes posible y con sistemas de retención de arena», dijo ante las principales autoridades municipales de Sagunt y Canet, así como ediles de todos los partidos, pues si el último consistorio hasta colaboró en la organización y grabación con un dron de un S.O.S. gigante, el primero secundó este acto promovido al mismo tiempo en una treintena de playas por el colectivo Mediterrànea.

Como apuntó en el acto el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, «hay que seguir luchando para reclamar un proyecto de regeneración sostenible a largo plazo. Si hace falta, los dos ayuntamientos, la tomaremos, iremos a Madrid y pelearemos donde tengamos que pelear, pero que se vea que es una reivindicación de toda la sociedad». «No vamos a cesar en nuestra reivindicación, en eventos como el del pasado sábado y también, por supuesto, por la vía oficial», añadió ayer considerando la concentración como «un acto simbólico pero muy potente».

La coordinación de acciones con el consistorio canetero también quedó clara. «El problema de erosión que padecía la costa saguntina, lo hemos empezado a sufrir en Canet, pero vamos a trabajar juntos para lograr soluciones más dinámicas y que sean un ejemplo para otros municipios», afirmó el alcalde de Canet, Pere Antoni Chordà.

La ausencia de intervenciones en la costa saguntina, frente a la reciente protección de Almenara con espigones por parte del Ministerio, es lo que más dolía a muchos asistentes a una protesta donde también acudieron el diputado autonómico y exalcalde Alfredo Castelló así como la exconsellera Mª Angels Ramón-Llin. Como aseguraba a Levante -EMV Pablo Madrid Gil, residente en la urbanización saguntina más cercana a Canet, Gato Montés, «el cambio ha sido brutal en los últimos 10 ó 12 años, pero actuaciones en las playas de Sagunto no ha habido ninguna», decía muy crítico con que el ayuntamiento no hubiera interpuesto antes el contencioso contra la construcción de espigones en Almenara, como reclamaron durante meses la asociación vecinal y partidos del mismo gobierno municipal como Compromís o de la oposición. «Si no hubiera sido por uno de los partidos que es socio del alcalde, él no habría puesto el contencioso. Ahora ha cambiado de postura, pero cuando no le ha quedado más remedio», decía además de cuestionar las banderas azules otorgadas a Corinto y Almardà, pese a los problemas para entrar y salir del agua.

Pero las mayores quejas de falta de accesibilidad llegaban desde la zona de Corinto. «Desde 2001, el deterioro ha sido exponencial por los puertos que han ido construyendo en la provincia de Castellón. Es difícil ir ahora a tomar el baño. Además de las piedras, te cubre enseguida. En realidad, cada día tienes que ir con precaución porque, en cuanto pones un pie en el agua, no sabes con qué te vas a encontrar», explicaba Juan Carlos López.

Taludes

En similares términos se manifestaba la vicepresidenta de la asociación vecinal, Amparo Peris. «En Corinto tienes que ir con escarpines y, al meterte, igual te encuentras de repente al lado un talud enorme. En Canet ya se murió un niño a principios de verano en un talud junto a Puerto Siles, espero que actúen antes haya otra muerte», decía recordando las acciones llevadas acabo por la entidad vecinal ante la Unión Europea para protestar por el modo en que la firma contratada por Costas extrajo materiales de Corinto con tal de reforzar con espigones el litoral de Almenara. «Se llevaron arena por donde quisieron y luego nos trajeron otra oscura y de calidad horrorosa», comentaba en relación a los aportes realizados tras unas excavaciones cercanas que, según Costas, sí cumplían con los parámetros adecuados.

También una vecina de Gato Montés, Marisol Castillo, recomendaba extremar las precauciones, sobre todo si se va con niños. « Hace 3 ó 4 años todo era arena y podías dejar a los niños en la orilla tranquila. Ahora, no. A veces hay hoyos cerca de la orilla que a un adulto le deja con el agua a la altura del cuello. No te puedes fiar», apuntaba resaltando que la solución «son espigones artificiales que retengan la arena».

Para una veraneante en Gato Montés, Ana Van den Eynde: «Nos han robado toda esta playa por intereses económicos en mejorar otras zonas», decía después de la reciente mejora de la costa de Almenara sin que se haya regenerado a la vez el litoral de Morvedre, como pedían sus ayuntamientos costeros y la entidad vecinal de Almardà.