Sagunt asegura haber ayudado a que la planta que alimentará a VW "sea viable"

"Lo que hemos puesto no son problemas, sino soluciones para hacer viable la fotovoltaica que alimentará a la gigafactoría”. Éste es el mensaje en el que hoy mismo ha vuelto a insistir el edil de Urbanismo de Sagunt y portavoz de Compromís, Quico Fernández, tras haber hecho público hace dos días que su departamento había demandado la fragmentación de la macroplanta fotovoltaica prevista en varias de menor tamaño con tal de reducir su impacto ambiental.

El concejal insiste en que la situación en que se encontraba el proyecto era complicada porque, según señalaba, “una planta fotovoltaica de 250 hectáreas, toda en una única ubicación, es prácticamente imposible”, teniendo en cuenta además que, como ha adelantado Levante-EMV, uno de los requisitos técnicos demandados era que estuviera a menos de 500 metros de la gigafactoría prevista en Parc Sagunt II.

Por lo tanto, según el nacionalista, “había que trabajar para buscar alternativas que, por un lado, redujeran el impacto ambiental de una planta tan grande; y de otra, para que cumpliera con los requisitos que la propia legislación establece respecto de la calificación del suelo, porque hay que tener en cuenta que nuestra ciudad, además de tener una gran saturación de infraestructuras, tiene un suelo calificado en una gran extensión como de ‘muy alta capacidad agrológica’. Hay corredores verdes y toda una serie de condiciones que son difícilmente compatibles con las plantas fotovoltaicas.”

El edil remarcaba que todas sus declaraciones las ha hecho “como regidor de Urbanismo, como teniente de alcalde y, por tanto, todo aquello que he trasladado a la prensa lo he hecho con el aval y en nombre del equipo de gobierno del ayuntamiento y representa la postura institucional y no la de un partido político, en concreto, la de Compromís, a pesar de que, como es evidente, en este caso coincide", decía en referencia a que gobierna con PSPV-PSOE y EUPV.

“El fondo del asunto es muy claro. Nosotros, desde el ayuntamiento estamos colaborando para que el proyecto de la gigafactoria se pueda ejecutar en tiempo y en forma, cumpliendo los plazos, que están muy ajustados. Y, en este proceso, lo que hemos intentado es ayudar a que la planta fotovoltaica, que se ha planteado como necesaria para el proyecto, sea viable", remarcaba. “Lo que hemos hecho es colaborar, desde el principio, por un lado, con las diferentes consellerias y, por otra, evidentemente, con Power Co y con Iberdrola. Y la verdad, tengo que decir, es que ha habido una muy buena predisposición. El primer consenso ha sido dividir la planta y ahora estamos trabajando ya al ajustar definitivamente las alternativas más interesantes para nuestra ciudad y también para el proyecto”, aseguraba.