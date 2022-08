«Leyenda» destronada en la tradicional prueba del palo

La prueba del palo engrasado de las cucañas marítimas del Port de Sagunt estrenó ayer un nuevo ganador.

Mariano Muñoz, «la leyenda» local que llevaba más de dos décadas llevándose los principales premios, intentó ampliar su lista de triunfos, pero esta vez no fue posible.

Un deportista de València de 43 años, Santi Casterá, logró hacerse con la ambicionada bandera unos 45 minutos después de que empezara la prueba.

Mariano lo había intentado saltando varias veces al igual que numerosos jóvenes, pero la bandera se resistía y, tan sólo en un momento, pareció que uno de los participantes se lo llevaba.

Después de que Santi logrará su hazaña, ya todo fue más rápido pues, como observaron algunos de los habituales del lugar, esta vez no se engrasó más el palo después de su victoria, ni se le puso otra dosis de jabón. Así, otros dos participantes se llevaron las dos banderas restantes en cuestión de unos 10 minutos.

Mariano, en cualquier caso, «no tira la toalla» y aseguraba a Levante-EMV que el año que viene «lo volverá a intentar». «Me han destronado, pero estoy con la misma ilusión. Creo que la falta de deporte se me ha notado esta vez porque, con mis hijos, puedo entrenar menos. Ahora, al año que viene no me pasará», decía bajo la mirada atenta de su hijos de 5 y 9 años.

«¡Otro como él no va haber!», decía con orgullo su mujer. «Ha ganado siempre durante 25 años seguidos. A veces, de 7 banderas, se llevaba 5. Otra vez, recuerdo que las cogió todas, aunque hubo otros años que dejó alguna para compartir el premio. Pero, claro, ¡empezó con 16 años y ya tiene 43!», añadía con una sonrisa mientras Mariano insistía en que en 2023 volverá más preparado.