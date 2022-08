Los socorristas del Port sacan del agua a 13 bañistas en un día con siete rescates

Los socorristas de la playa del Port de Sagunt, con el refuerzo del dron de salvamento, llevan unos días de actividad intensa, con varios rescates que en ningún caso requirió el traslado de los bañistas hasta el Hospital de Sagunt.

El plato fuerte se reservó para ayer, cuando los canales de corriente, la masiva asistencia de gente -por encima incluso que el domingo- y la apariencia de una mar tranquila -ondeó durante todo el día la bandera amarilla- se convirtieron en la mezcla perfecta para que varios usuarios tuvieran problemas para salir del agua y hasta 13 personas necesitaron la ayuda de los socorristas. Según confirman desde el servicio, a falta de unos minutos para cerrarlo, se realizaron siete rescates, pero ninguno revistió gravedad.

El comienzo del fin de semana ya fue un aviso de lo que se esperaba, ya que un vendaval con vientos de más de 90 kilómetros por hora, obligaron a la gente el sábado a emprender una acelerada huida para ponerse a resguardo de la arena.

La bandera roja hizo que esa jornada no hubiera mayores problemas en el agua, aunque esa tranquilidad no se repitió el domingo cuando fueron necesarias dos intervenciones para socorrer a sendos menores, uno de ellos acompañado por un adulto, en la zona del espigón de Ciudadmar. El rescate, que también incluyó a un hombre que se había lanzado a ayudar a los bañistas, no requirió tampoco de ningún traslado.