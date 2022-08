«El primer partido del Saguntino fue antes de lo que siempre se ha creído»

El escritor saguntino Társilo Caruana ya tiene listo su nuevo libro, titulado Atlético Saguntino Club de Fútbol. 100 años de ilusión y pasión. Este trabajo de 400 páginas contiene noticias e imágenes inéditas de la trayectoria de la entidad rojilla.

El autor explica en palabras a Levante-EMV que la obra «cuenta muchas historias, algunas desconocidas y que son muy interesantes. Una de estas noticias inéditas es la fecha real del primer partido del Saguntino, que certifico que fue antes de la fecha que siempre se ha creído», avanza el escritor.

Caruana asegura que el libro refleja la investigación que inició hace más de 20 años: «Llevo desde 1995 buscando en archivos, bibliotecas y hemerotecas, incluoda la de Levante-EMV en el Camp de Morvedre. Finalmente, hace dos años pensé que era buena idea publicarlo en 2022, ya que el club cumple su centenario».

Para escribir este libro, Caruana se ha rodeado de una comisión y mucha más gente. «He contactado con jugadores, exfutbolistas, presidentes y directivos del Saguntino para pedirles noticias, fotos y documentos. De hecho, he llegado a contactar con personas mayores, que ya no se acordaban del club, pero fue bonito que me hablaran de él», explica.

Caruana tiene palabras de agradecimiento para todas esas personas que han colaborado en este trabajo: «Desde estas líneas quiero agradecer a todos los que me han facilitado datos, anécdotas y fotos. Sobre todo a las personas de mi comisión, los señores V. Cortina, A. Esteve, A. Piera, V. Rivera, F. Sánchez, E. Sarió, S. Tarazona y V. Torres». El escritor también ha adelantado que la presentación del libro se hará a finales de septiembre.

Pretemporada

Mientras se acaba de cocinar este trabajo, el Atlético Saguntino sigue con su pretemporada, que en poco más de dos semanas le llevará hasta la primera jornada de la Segunda RFEF en casa frente al CD Ibiza Islas Pitiusas. Los pupilos de Gerard Albadalejo disputaron ayer su quinto amistoso de preparación en la ciudad deportiva del Levante UD frente al filial granota. Tras ganar a Manises (0-2), Gandía (1-2) y Roda (0-1) y empatar a cero contra el Torrent, los rojillos todavía tienen pendientes enfrentamientos contra diversos equipos: Patacona, Elche Ilictano y Yeclano.