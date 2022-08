Cuatro saxos elevaron la música a niveles extraordinarios en Quartell. El Molí Nou convertido en marco excelente para una propuesta cultural de elevado nivel que arrancó el aplauso y ante todo la admiración del público. El espacio exterior del Molí elegido como auditorio para Meraki Sax Quartet vibró con un programa sumamente rico interpretado por Miguel Pacheco, el joven saxofonista premiado de Faura; Gisela Dekort, Oscar Orenga y Pol Cabrera.

«Un programa rico y variado que va desde trasncripciones barrocas hasta música contemporánea escénica francesa pasando por la música folclórica española o latinoamericana nos permite ofrecer un panorama musical amplio y sólido. Nuestra propuesta pretende ser ecléctica, un descubrimiento de diversas culturas musicales a lo largo de los siglos; los cambios tanto de época como de estilo como la forma de ser concebido, nos permiten profundizar en la riqueza musical que defendemos», afirmaba Miguel Pacheco, tras recibir numerosos elogios por su concierto.

El cuarteto de saxos comunicó intensamente con el público asistente a la quinta edición del Música a la Fresca. No obstante, Meraki Sax Quartet afronta sus temporadas con la limitación que supone la juventud y su situación académica, ya que los músicos siguen su camino en el conservatorio de música superior. «Lograr conciertos es muy complejo, algo que no debería ser puesto que nuestro trabajo y nuestra música está sumamente trabajada. No obstante, nos cuesta mucho que se nos abran los escenarios y poder introducirnos en festivales y demás. Debemos luchar por cada concierto, pero nuestra música vale la pena, como mostró la disposición del público en el Molí. Nuestro nivel musical no es, en absoluto inferior a los profesionales; nosotros trabajamos intensamente los proyectos y queremos, ante todo ofrecer calidad», decían.

La propuesta pasa tal y como presentan los jóvenes por diversas épocas y movimientos dentro de la historia de la música. Uno de los momentos clave del concierto se preserva para el homenaje al saxo que proyectan con el compositor, Pedro Iturralde. El recorrido por clásicos combina con propuestas más cercanas a la actualidad que dinamizan un proyecto que pretende extenderse por toda la geografía española.

La riqueza musical forjada por los instrumentistas Gisela Dekort con el saxo soprano; Óscar Orenga al saxo alto, Miguel Pacheco con su saxo tenor y Pol Cabrera con el saxo barítono fue sumamente admirada por los melómanos que año tras año acuden a la cita del Música a la Fresca.