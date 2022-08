Un secuestro ‘fantasma’ del que no tienen constancia la Policía Nacional ni la Guardia Civil

La estadística de criminalidad del Ministerio del Interior recoge en el segundo trimestre de este año un secuestro en Sagunt, del que Policía Nacional y Guardia Civil no tienen constancia. Pese a que estos datos están validados por el Sistema Estadístico de Criminalidad, ambos cuerpos aseguran a Levante-EMV que en sus registros no aparece ningún secuestro, un delito del que, de hecho, no hay precedentes, al menos durante los últimos 5 años. Además de la posibilidad de que se trate de un error, desde la Guardia Civil de València apuntan que se puede tratar de un caso «sin repercusión, pero que, por una cuestión de catalogación, se haya metido ahí o, como ya pasó una vez, que se denunciara como secuestro y luego fuera una broma».