Talento emergente en la danza

La comarca cuenta con un talento emergente en el mundo de la danza. Se llama Cristina Chinchilla y acaba de recibir el premio a la mejor bailarina del año 2022 en la Millennium Performing Arts, un certamen transnacional que organiza esta entidad, una de las academias de danza e interpretación con más solera de Europa, con sede en Londres. Además, la joven del Port de Sagunt está de enhorabuena después de haber conseguido su incorporación en la compañía «The JazzCore» dirigida por Zak Nemorin, una eminencia en el mundo del Jazz.

Atrás quedan sus primeros pasos en España de la mano de la porteña Magdalena Fuertes, y su entrada en el mundo de la danza en la Royal Academy of Dance de la capital del Reino Unido. Allí se fraguó su lucha por conseguir su sueño, algo que sin duda tiene más cerca puesto que se lo está ganando con su tesón, trabajo y amor hacia la danza.

Como explicaba Cristina, «empecé a bailar cuando apenas tenía 4 años. A medida que iba formándome empecé a ir a concursos como Anaprode y Nijinsky, todo eso me ayudó a evolucionar y darme soltura en un escenario».

Chinchilla señala que «inicié mi formación para presentarme a los exámenes de la Royal Academy Of Dance». «Tenía muy claro que quería ser bailarina y dedicarme a la danza pero no sabía cómo planteárselo a mis padres. Se lo comenté a mi entrenadora, Magdalena Fuertes Santamaría, y ella me ayudó en todo. Me explicó los pasos a seguir y empecé a tomar clases de Jazz moderno y Contemporáneo para tener una formación más completa. Me aconsejó ir a Millennium Performing Arts en Londres, una de las más prestigiosas escuelas para formarse y adquirir conocimientos de interpretación, canto y música. Para que viese en persona la escuela, decidimos ir a Londres para que nos explicasen con más detalle qué pasos tenía que seguir para matricularme. En un primer momento, me impactó mucho y solo deseaba empezar a formarme profesionalmente».

Como sus padres le pusieron como condición terminar el Bachillerato en España, se decidió por el Escénico y, dos años después, logró irse a Londres tras conseguir una beca para estudiar allí los tres años.

Tras un primer año de adaptación, el segundo «fue mucho más complicado por la Covid, se cortaron las clases presenciales y solo las tenía on line, aunque todo salió satisfactoriamente gracias a que los profesores trabajaron muy duro para que no perdiéramos el año», explica, apuntando que su último año allí «ha sido uno de los más emocionantes al entrar en la compañía «The JazzCore» y porque el día de mi graduación me dieran un premio a la mejor. Aquello no me lo esperaba y me emocionó mucho ver mi nombre grabado en la misma copa donde estaba el nombre de algunos de mis profesores. Ha sido un honor para mí », decía con un mensaje de agradecimiento a todas las personas que le han acompañado en su camino, desde sus compañeros de su academia Aescena « y sobre todo a Magdalena Fuertes por ayudarme incondicionalmente, sin olvidarme de mi familia, por su gran esfuerzo para que yo alcanzase mi sueño».