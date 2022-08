La seguridad se refuerza en Faura para la Baixà

Efectivos de seguridad de Canet d’en Berenguer y Almàssera reforzarán la Baixà de Faura junto a la policía de la población. Los agentes de la localidad trabajan cada día por el desarrollo seguro de unas fiestas que acogen en sus calles a miles de personas. La Baixà es uno de los acontecimientos clave de les Festes d’Agost y, después de que Faura vivió su Baixà extraordinaria en diciembre, será esta tarde cuando el festejo despliegue su máximo esplendor. Festeros, quintos y cuantos celebran su 25 aniversario como organizadores de las fiestas participarán activamente de un acto que singulariza esta localidad.

Un centenar de personas ha realizado su inscripción como lanzadores en la Baixà. Una vez más, se precisa la acreditación CRE, además de la indumentaria pertinente para participar de la procesión que precede el descenso de la patrona. La tutorización de las personas mayores respecto de los más jóvenes resulta esencial en un acto que reclama también seguir las indicaciones de vestuario y protección para los lanzadores, así como las cajas en las que se transportan los cohetes.

La determinación de Zona de Foc en las calles Santa Bárbara, Major, Sant Josep y Plaça Major preserva un espacio para los lanzadores que está en pleno casco urbano y lejos del paraje de monte de La Rodana. Asimismo el Ban Municipal perfila la zona de riesgo hasta seis metros de los cohetes. En este espacio, los vecinos y seguidores de la Baixà están bajo su responsabilidad. La zona segura se ubica a 20 metros del fuego, mientras el protocolo de seguridad contiene espacios de evacuación, zonas especiales de cuidado sanitario, así como responsables pirotécnicos que velarán por el desarrollo del evento.

La seguridad de la Baixà pasa también por la participación consciente y responsable, de ahí la importancia del cumplimiento de la normativa en cuanto al lanzamiento de los cohetes que proporciona el consistorio y no otro tipo de artefactos. «La normativa de la Baixà prevé que se lancen los cohetes que les entrega el ayuntamiento; es fundamental que se empiece a tirar a partir del pabellón multiusos y sobretodo que se atienda la señal del pirotécnico» añade Sara Pedrós, concejala de Fiestas.

El desarrollo armónico de la Baixà presupone no solo el cumplimiento de la normativa, sino y ante todo que no se produzca incidente alguno. «Somos conscientes del peligro que comporta la Baixà; no obstante trabajamos intensamente en el dispositivo de seguridad y prevención para que todo salga perfectamente», añade la teniente de alcalde de Faura, Consol Durán.

Música y trajes tradicionales

Una vez más, la música de dolçaina y tabal, Escola de Danses de Faura y els Heralds i Clarins de la Vall d’Albaida conformarán la comparsa previa al anda de Santa Bárbara, que bajará acompañada de falleros, faureros ataviados con el traje tradicional y numerosos vecinos que año tras año optan por acompañar a su patrona. La Sociedad Joventut Musical de Faura cerrará un año más este singular festejo.