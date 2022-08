El consistorio urge a acabar los accesos a Parc Sagunt pendientes más de 10 años

La urbanización del polígono Parc Sagunt I acumula infraestructuras pendientes de hacer desde hace más de 10 años que el ayuntamiento ha exigido desbloquear antes de que la puesta en marcha de Parc Sagunt II complique aún más el tráfico por toda la zona.

Tras un informe del departamento de Urbanismo, el consistorio gobernado por PSPV, Compromís y EU ha reclamado a la Generalitat "una respuesta cierta en fechas y contenido" a esa construcción de nuevos accesos comprometida cuando se dio luz verde a urbanizar la primera fase del polígono, pero que acumula más de una década sin hacer, es decir, acabar el desdoblamiento de la CV-309 y construir un acceso norte al parque distinto nivel "que eran las condiciones de acceso idóneas para Parc Sagunt 1.

"A este ayuntamiento le es indiferente quién las haga, si la entidad pública agente urbanizador de Parc Sagunt I, si la Generalitat o si la programación del área logística. Lo que se exige es el cumplimiento inmediato de lo comprometido por la administración autonómica", llega a afirmar en el dictamen remitido ya a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Este documento también "invoca expresamente el protocolo de colaboración" que se firmó en julio de 2009 entre la entidad Parque Empresarial de Sagunto, el ayuntamiento y la Generalitat "para exigir una respuesta inmediata a la ejecución de las infraestructuras comprometidas y pendientes en Parc Sagunt I". De este modo, "reivindica" que para el segundo semestre del 2023 "estén ejecutadas materialmente y operativas tanto el desdoblamiento de la CV-309 como un acceso norte a distinto nivel".

Compromiso expreso

Como explica a este diario el concejal de Urbanismo de Sagunt , Quico Fernández (Compromís), el poner esta fecha no es casual, sino que fue la misma conselleria "la que se comprometió expresamente" a tener listas estas dos actuaciones antes del final de 2023. "Le estamos reclamando únicamente que cumpla lo que acordamos en su día. No puede ser que haya más retrasos. Como explican los técnicos municipales en su informe, Parc Sagunt II no debe ni mermar, ni demorar más unas obras pactadas con anterioridad", sostiene.

Este pronunciamiento se ha hecho dentro de las consideraciones municipales planteadas tras sacar la conselleria a información pública las modificaciones introducidas al Plan Especial del Área Logística de Sagunt con tal de adaptar estas previsiones en Parc Sagunt II al proyecto para implantar la futura macroplanta de Volkswagen.

El alcalde, Darío Moreno (PSPV), incide en que "dentro del proyecto de esa gigafactoría que cambiará la realidad de nuestro municipio, el ayuntamiento exigió desde el principio que se finalizaran las infraestructuras relacionadas con Parc Sagunt. Recordemos -añade el alcalde- que no son solo de Parc Sagunt II, sino que parte de ellas ya están comprometidas con el proyecto inicial de la primera fase y que la conselleria se comprometió a ejecutar". Junto a esto, el socialista hace ver que la comunicación es constante con la Generalitat.

"Ahora hemos negociado que esas infraestructuras van a formar parte de la urbanización de todo el ámbito de Parc Sagunt II y van a ser prioritarias en el desarrollo de todas las obras necesarias para este gran macroproyecto. De esta forma, aseguraremos no solo que prestamos un buen servicio a las empresas ya asentadas o que se van a asentar, sino también que la movilidad del municipio se ve mejorada gracias a estas infraestructuras y que con ello seguimos atrayendo inversiones".

La ausencia de un desdoblamiento total en la CV-309 es ya un problema para muchos conductores que circulan a diario por esta carretera que no sólo da servicio a Parc Sagunt I, sino que es el principal acceso sur a todo el núcleo del Port de Sagunt al unirlo con Puçol y la V-21 que llega hasta València capital. Aunque llegó a estar durante años en los presupuestos de la Generalitat, luego se sacó de allí para exigirlo a los urbanizadores de la primera fase del polígono, pero sigue sin completarse.

La otra obra pendiente, el acceso elevado a Parc Sagunt por la zona norte, se aplazó en su día para esperar a conocer el trazado exacto del tren al puerto comercial que ya está en ejecución. Como solución provisional, aunque un presupuesto que acabó superando el millón de euros, se realizó una rotonda en la misma CV-309 que también supone el acceso sur al recinto portuario. Por ello, el ayuntamiento siempre dejó claro que era irrenunciable ese acceso a doble nivel para evitar colapsos de tráfico.