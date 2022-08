Morvedre se abre al cicloturismo

En apenas dos meses, más de 1.000 cicloturistas han explorado el Camp de Morvedre en bicicleta, una cifra que se ha incrementado en más de un 50 % respecto al año pasado, según la empresa Mediterranean bike tours.

Además del aumento de este nuevo perfil de turista , llama especialmente la atención que un 70 % sea extranjero, que ha llegado desde Argentina, Israel, Sudáfrica o el centro de Europa, entre otros destinos, interesados en conocer este rincón de la Comunitat Valenciana. Un porcentaje que se situaba en 2021 en un 30 % y que ahora representa al cicloturista español, sobre todo del País Vasco, otro de los aspectos llamativos, dada la cantidad de oferta de esta modalidad que tiene el norte de España.

Esta nueva tendencia turística que se abre paso en Morvedre no solo se debe a los atractivos de esta comarca, también a otros factores como la fuerte irrupción de la mujer en el mundo de la bicicleta que arrastra a toda la familia a viajar y a conocer mundo de una forma diferente. La moda de la bicicleta eléctrica también ha favorecido, a lo que se suma la sensibilidad y la apuesta por la sostenibilidad de los gobiernos locales, que cada vez destinan más recursos en pro de un turismo más sostenible y saludable. Pero sin duda, la oferta turística de la comarca, con su infinidad de atractivos y recursos, ha sido determinante en el crecimiento del cicloturismo en la zona.

Son muchas las opciones que existen para conocer el Camp de Morvedre en bicicleta, aunque la mayoría elige el paquete de Sagunto cultural y sus playas, que incluye además un recorrido por Canet d’en Berenguer. Este itinerario va más allá de una simple ruta a dos ruedas, es una oportunidad para conocer a las gentes de la comarca, su historia, sus tradiciones o gastronomía.

Otra experiencia muy demandada es la ruta de Ojos Negros, desde Albarracín hasta Morvedre donde recorren los pueblos de la Baronia haciendo parada en cada uno de ellos para conocer sus rincones más emblemáticos. La presa de Algar, iglesias, castillos como el de Torres Torres o el de Petrés, además de los baños árabes, son algunas de las paradas obligatorias.

La Sierra Calderona es otra de las etapas más requeridas por los cicloturistas, una ruta con varias opciones dependiendo si la bici es de carretera o de montaña. Está la posibilidad de coronar el Oronet, subir al Garbí, disfrutar de las vistas desde Segart o Estivella, visitar Sant Esperit y descubrir los diferentes senderos de Gilet. Las visitas al marjal norte de Sagunt son obligatorias, convirtiéndose en una de las etapas de mayor éxito de estos últimos años a la que se suma el recorrido por les Valls.

Algunas agencias, como Mediterranean Bike Tour, la única que opera en esta comarca, también ofrecen paquetes muy específicos como el de Bike and paella, que te permite conocer tanto la elaboración como la degustación de este plato. También hay Bike and Wine o el Bike and Olivos, un último recorrido que suele realizarse por la Baronia y lleva a los turistas a descubrir la vida de las almazaras, la recolección de la oliva y la fabricación del aceite.

El cicloturismo, sin duda, crece y abre una nueva ventana a la comarca para darse a conocer al mundo, pero sobre todo, es una oportunidad para apostar por un turismo más sostenible que puede reportar importantes beneficios económicos, pero sobre todo medioambientales.