El corto de dos saguntinos acumula ya tres reconocimientos internacionales

Dos cineastas saguntinos se han alzado con el Premio a Mejor Cortometraje entre los 12 finalistas seleccionados en el Indie Festival celebrado en Los Ángeles, un evento que a lo largo de los años ha atraído a miles de cineastas de todos los rincones del mundo. Este premio se suma a otros dos reconocimientos recibidos en poco más de un mes por su último trabajo.

Se trata del primer cortometraje escrito y dirigido por Alberto Rey y Miguel Puga, titulado «La fábula de la Quarantamaula», que se estrenó en el Alucine de Sagunt el pasado 23 de junio.

A pesar de que todavía no han pasado ni dos meses desde su lanzamiento, este trabajo cinematográfico ya ha cruzado fronteras y está siendo todo un éxito, pues «La fábula de la Quarantamaula» no solo ha sido galardonada como Mejor Cortometraje en el Indie Festival, sino también como el Mejor Corto de Aventuras en el festival internacional Butoni, celebrado en Valencia. A estos reconocimientos se suma la mención de honor en el festival Jinju English Film, en Korea del Sur y un total de 15 selecciones tanto nacionales como internacionales.

El cineasta Rey explica que no se esperaba tantos logros en tan poco tiempo: «La experiencia me auguraba una buena acogida en festivales aunque siempre que estrenas un proyecto te da un poco de miedo el recibimiento que pueda tener. La verdad es que no esperaba en apenas unas semanas de distribución haber ganado tres festivales y sumar más de 15 selecciones nacionales e internacionales».

Historia de terror fantástico

El rodaje de «La fábula de la Quarantamaula» se inició en octubre del año pasado y se realizó íntegramente en distintos puntos del municipio de Sagunt.

El género que caracteriza a este cortometraje es el terror fantástico y cuenta una historia, combinando ficción y animación, con un trasfondo medioambiental en la que está presente una criatura del imaginario valenciano, que no es muy conocida en esta zona de València, pero sí está arraigada en el sur de la Comunitat Valenciana, la llamada Quarantamaula.

En este sentido, Rey ha apuntado que «sabemos que los festivales de género fantástico o terror empiezan a partir de octubre y la verdad es que está siendo un inicio prometedor que nos ilusiona de cara al último trimestre del año».

El reparto del equipo artístico está formado por Gloria March, la protagonista, junto a Miguel del Río, Pau Navarro y Rubén Mechó que dan vida a los personajes principales. Por su parte, el equipo técnico está formado por Jordi Monferrer en la dirección de fotografía, Sofía P. Jordán en la dirección de producción, el sonido por Roberto Arjona, la iluminación a cargo de LUX light team, el vestuario con La Compañía del Kraken y el taller de Creadores a sueldo para el material FX. Por último, al mando de la animación está Adrián Piqueras, animador con trabajos para ARRDMAN, un estudio con varios Premios Oscars.