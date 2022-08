La tromba de agua que cayó ayer en la previa de la representación en el Teatro Romano de Sagunt de la obra teatral La Asamblea de Mujeres obligó a aplazarla hasta hoy. De este modo, esta noche habrá doble sesión a las 21 horas, para los que tenían que haber disfrutado de la obra anoche, y a las 23 horas, para los que tienen entrada para hoy.

La concejala de Cultura, Asun Moll, agradece a todo el equipo técnico, «y sobre todo a Passió per Sagunt, por resistir a la tormenta y por el gran esfuerzo que van a hacer para hacer un doble pase, con lo que conlleva». Además, indica que la «taquilla era para la asociación y el espectáculo de Passió per Sagunt, por tanto, si alguna persona renuncia a asistir a las representaciones, que sepa que los beneficios se quedan en la asociación de Passió per Sagunt y desde el ayuntamiento damos las gracias por esa renuncia a ese espectáculo».

Las entradas no se cambian ni se devuelve el importe, puesto que la función se hará. Para aclaraciones adicionales pueden ponerse en contacto con la asociación en el siguiente correo electrónico: passiopersagunt@hotmail.com

Mientras, durante esta mañana hasta las 13 horas hay un punto de información en la taquilla de Sagunt a Escena, en el recibidor del consistorio, para las entradas vendidas en taquilla por parte de Passió per Sagunt.