«Tenemos que mejorar muchísimo, porque queremos ser un gran equipo»

El Atlético Saguntino ya está listo para afrontar una emocionante temporada en Segunda RFEF. Tras el ascenso, los rojillos han completado una magnífica fase de preparación que les conduce hasta el próximo domingo, cuando el CD Ibiza Islas Pitusas visite el Nou Morvedre a partir de las 12 horas.

El entrenador de los saguntinos, Gerard Albadalejo, se muestra satisfecho con el trabajo de sus chicos, pero reconoce que los resultados de pretemporada, seis victorias y dos empates en ocho partidos, son anecdóticos. A este respecto, el catalán precisa que los números «son para estar contentos y lo estoy. Pero no me dejo engañar, porque, para mi, no son lo principal».

A este respecto y a unos días de disfrutar del debut oficial en casa, Albadalejo señala en palabras a Levante-EMV que «el objetivo es acoplar un equipo que es nuevo, porque al final son muchos fichajes y un cuerpo técnico diferente. Al final, vamos a intentar conjuntar todas las partes para encontrar nuestra mejor versión y para eso están estos choques. Siempre es mejor ganar que perder, pero nos quedamos más con el trabajo y el buen hacer de los chicos que con el resultado».

Pese a que el domingo ya comienza la temporada oficial, el míster del Atlético Saguntino es consciente de que «nos queda mucho por mejorar, porque, si creemos que en algo somos los mejores, no vamos a evolucionar. En todos los aspectos se puede mejorar y conseguir que a nivel de lesiones sea una buena temporada y creo que por ahí va el trabajo. En esta pretemporada hemos tenido pocos problemas físicos y lo que nos queda mejorar es muchísimo, porque queremos ser un gran equipo y ello pasa por seguir evolucionando mucho», añade Gerard Albadalejo.

Cinco porterías a cero

En cualquier caso, estos resultados sí sirven para animar todavía más a la afición. Y es que algunos de los números destacados en esta fase de preparación son los 10 goles que anotaron los rojillos, por los tres encajados con la portería a cero en cinco ocasiones. En el capítulo de máximos goleadores, Ximo Forner y Carlos Esteve comparten ese galardón con tres dianas cada uno, con la aportación también en este balance anotador de Leo Ramírez (2), Juanma Acevedo y Roan Riera con un tanto. Ahora falta trasladar estos números a la temporada oficial.

Nuevo delantero para el Saguntino con Nacho Ramón

El Atlético Saguntino anunció esta semana el fichaje del delantero de 23 años Nacho Ramón. Procedente del CD Eldense y formado en la cantera del Elche CF, su nuevo entrenador, Gerard Albadalejo, apunta que es una llegada «buscada durante mucho tiempo. Viene de una categoría superior y eso siempre cuesta, pero hemos tenido paciencia y estamos muy contentos. Nos da otras cualidades en la punta del ataque que no teníamos».