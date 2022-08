Quart reclama un plan de limpieza anual para la Font

La limpieza de la Font de Quart debe realizarse de forma organizada y reclama de una planificación anual. Esta es la conclusión que plantearán los agentes que participaron recientemente en las actividades de saneamiento del manantial. Con una brigada formada por dos operarios de los seis municipios que conforman la Vall de Segó, la sequiera Sari Gil dirigió el acondicionamiento, retirada de residuos vegetales y materiales de las balsas, así como de los canales que conforman uno de los parajes más singulares del Camp de Morvedre.

No obstante, la intervención de la brigada resultó insuficiente para el acondicionamiento total de la tierra que se amontona en la balsa mayor de la Font. «Antiguamente se desarrollaba esta acción con la entrada de un caballo de arrastre que distribuía la tierra equitativamente por todo el espacio y concedía un perfil renovado al manantial», apuntan. En la actualidad se constata la imposibilidad de actuar manualmente ante la conformación de montículos de tierra que genera el agua cuando emana.

«La limpieza y mantenimiento de los arrastres en la Font, su drenaje y acondicionamiento no pueden desarrollarse a mano. Hemos generado canales para el agua, los brolladores desde donde sale el agua son impresionantes, al movilizar la tierra descubrimos muchísimos más», añade Gil. Ante esta situación, el alcalde de Quart, Néstor Albert, apunta la necesidad de buscar maquinaria apropiada para el acondicionamiento del sustrato de la balsa. El presidente de la corporación municipal planteará a la Mancomunitat les Valls y consecuentemente a la Junta d’Aigües, la conveniencia de sistematizar esta intervención. «Hemos constatado la necesidad de emplear nuevas técnicas para la limpieza de la Font. Cabría buscar algún tipo de maquinaria similar a la empleada en los campos de arroz para remover el tarquim y que el manantial mantenga su buen estado. La posibilidad de recuperar el acceso de caballos está sobre la mesa, pero es fundamental articular una serie de medidas para modernizar y vigorizar nuestros bienes ecológicos. En el próximo pleno de la Mancomunitat deberíamos fijar esta intervención», afirma.

«Es un tesoro»

La media anual del caudal de la Font en 2022 registra un total de 40.000m3 por minuto; si bien durante los días de intenso calor se han registrado datos de 35.000 o incluso los días de lucha contra los incendios hemos constatado un descenso a 32.000, pero el caudal sigue siendo extraordinario. «Tenemos un tesoro y no sabemos valorarlo. La Font hay que cuidarla, puesto que es uno de los valores patrimoniales, históricos y naturales más importantes de la comarca. La brigada que ha entrado a limpiar durante tres días ha sufrido mucho puesto que se trata de trabajar en el fango; no obstante, el resultado vale la pena. Tenemos el manantial claro y el agua desborda, no sabemos apreciar nuestra riqueza. Es un tesoro», añadía Sari Gil.