Morvedre pide inversiones «todo el año» para evitar incendios

Los alcaldes de Albalat dels Tarongers y Estivella han coincidido en reclamar inversiones «todo el año» para evitar incendios forestales en el parque natural de la Sierra Calderona, donde se enclava gran parte de sus términos municipales. En opinión de ambos, la mayoría de inversiones en el paraje es municipal, por lo que debería haber una inversión mayor por parte de la administración en trabajos preventivos

El alcalde de Estivella, Rafa Mateu, también echa de menos mayor implicación estatal, pero admite que son muchas hectáreas de terreno donde actuar y que otro hecho complica las intervenciones: muchos terrenos son de particulares que ya han abandonado hace años las tierras de cultivo e incluso desconocen la ubicación exacta de las parcelas heredadas. «Vivimos esta situación cuando actuamos en la interfaz de Beselga y tardamos mucho en lograr las autorizaciones de los propietarios», asegura el alcalde.

La demanda de más implicación autonómica no es nueva, sino que «viene de muy lejos» como reconoce la alcaldesa de Albalat, Maite Pérez. «Esto es una vieja reivindicación de hace muchos años, no de ahora. A mí me gustaría saber qué inversiones reales hace la Generalitat en prevención de incendios, porque, si las hace, en esta parte de la Calderona no se notan. Si hacen algo, por favor que lo cuadrupliquen», dice la mandataria, quien admite que «el mayor miedo de un alcalde en esta zona todo el año es que haya un incendio forestal». Según apunta: «Tenemos todas las urbanizaciones en la montaña y muchísimos diseminados. Por eso, no nos hace falta vivir un incendio en casa del vecino como Bejís. Vivimos con el miedo en el cuerpo todos los días», afirma, destacando «toda su solidaridad con Bejís y los pueblos afectados por los recientes incendios».

Mateu admite que son muchos años haciendo esta reflexión en la junta rectora de la Calderona. «En todas las reuniones sale este tema, pero siempre la Generalitat nos acaba diciendo que sus recursos son limitados. La verdad es que nunca es suficiente», afirma el socialista, además de considerar que la conselleria «tiene la gestión del parque, pero su personal de mantenimiento es insuficiente».

Desde el departamento autonómico de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica han dejado claro a Levante-EMV que este mismo año se ha actualizado el plan de prevención de la Calderona, en el que se detallan prioridades de inversión y se concretan acciones en la próxima década.

También aseguraban que el parque cuenta con brigadas de mantenimiento y servicios de vigilancia preventiva de incendios. Además apuntan que sí que se están haciendo acciones preventivas de de replantación, fajas auxiliares, intervenciones para frenar la erosión del suelo y tareas selvícolas.

Prevención en Sagunt

Desde Sagunt, mientras, fuentes municipales coinciden en que los recientes incendios evidencian que «las tareas de prevención sin imprescindibles». En cualquier caso, la capital comarcal ya está dando pasos en esta línea, con las actuaciones forestales incluidas en el plan de caminos rurales, así como en la limpieza de fajas perimetrales en colaboración con la Diputació de València.

Varios ayuntamientos del Camp de Morvedre aprovechan las ayudas de inversión forestal de la Diputació de València para hacer labores de selvicultura y fajas perimetrales. en la Sierra Calderona.

Por ejemplo Estivella, en 2018, ya intervino en la interfaz forestal de Beselga y en 2021 la repasó. Junto a ello, hormigonó el camino que va hacia la ermita por la parte trasera para permitir la subida de vehículos de extinción. También el año pasado limpió e impermeabilizó la balsa de riego de Beselga para poderla utilizar en caso de necesidad.

Albalat dels Tarongers es otro de los municipios que intenta explotar esta vía para ganar en seguridad, al igual que Gilet, donde «hicimos no hace muchos años las fajas perimetrales para evitar que los alrededores de Gilet estuviesen sucios de maleza y lo que estamos haciendo es cumplir a rajatabla las alertas y pidiendo que se tenga mucho mucho cuidado por el riesgo de incendios», según apunta su alcalde, Salva Costa.

En este caso, la relación de actuaciones durante los últimos tres años rozan un presupuesto de 129.000 euros, que han servido para desarrollar diferentes tareas en los barrancos de la Maladitxa y el Clot de l’Oliver y en caminos rurales, además de instalar nueve hidrantes, dos de ellos en el Clot de l’Oliver y la Vidriera, urbanizaciones a las que también se ha dotado de planes de autoprotección. También se instalaron carteles informativos en la zona recreativa de Sant Esperit.

La comarca cuenta con 12.050 ha de suelo forestal

Según los últimos registros, los 16 municipios del Camp de Morvedre suman 12.050 hectáreas de zonas forestales y dehesas. Para poner en perspectiva esta extensión, en el reciente incendio de Bejís ardieron 19.000 hectáreas, mientras que en las tres últimas décadas se han quemado 2.400 de Morvedre. La mayor superficie forestal le corresponde a Sagunt con casi 4.440, aunque el mayor porcentaje es el de Segart, con suelo forestal en el 80 % del término municipal.

Inversiones municipales con la colaboración de la diputación

Los ayuntamientos aprovechan las ayudas provinciales para realizar tareas preventivas

Mónica Arribas. Sagunt