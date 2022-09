Últimos retoques al cómic de «La Jabalina»

El cómic María «La Jabalina» esta a escasos días de iniciar la fase de tinta y color para acabar con sus últimos retoques. Se trata de un trabajo encargado por la concejalía de Memoria Histórica de Sagunt a Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, ganadores del Premio Nacional del Cómic 2019.

El delegado de este departamento, Guillermo Sampedro, explica a Levante-EMV que, con el borrador prácticamente acabado, los creadores de la novela gráfica se reunieron con Manuel Girona, autor de un libro que hace una profunda investigación de la vida de «La Jabalina», con el objetivo de comprobar si había algún tipo de incoherencias, incongruencias o errores.

Las modificaciones «ya están hechas y ahora estamos acabando de hacer todos los dibujos a lápiz, los bocetos. Luego nos falta la fase de pasar a tinta y color, que la iniciaremos en unos días. La fase de producción se encargará ya la editorial», explica Cristina Durán, refiriéndose a Astiberri Ediciones, una de las más prestigiosas del panorama nacional del cómic.

Esta novela gráfica, compuesta por unas 160 páginas, narra la vida de María Pérez Lacruz, una joven nacida en Teruel que tuvo que emigrar con su familia a Sagunt, donde emergía con fuerza una industria siderúrgica. «El cómic nace de la memoria histórica y lo que nos vamos a encontrar es aquello que está reivindicando, que no se olviden las historias vividas en aquella época, que se han intentado tapar durante tantísimos años. Nosotros intentamos sacar a la luz esas pequeñas historias de personas que son como nosotros y que vivieron una época con un levantamiento militar contra una democracia y tuvieron que luchar por defenderla», explica el autor del cómic Miguel Ángel Giner, quien añade que «María fue una chiquilla de 19 años que de pronto se vio en mitad de la historia de una guerra civil y con toda la voluntad del mundo se fue a defender la República».

La vida de la protagonista no fue fácil, pues según insiste Giner «fue herida en la primera batalla, luego no pudo participar y, además, fue acusada de muchas cosas que ella no pudo haber hecho, porque estaba herida. También, se supone que es la primera mujer herida en la Guerra Civil y la última mujer fusilada por el franquismo». Por todo esto, Sampedro explica que con esta novela gráfica se pretende «reivindicar una figura local, una mujer como fue María, una republicana que murió por defender sus ideas».

Trabajo «largo» y «laborioso»”

Durán y Giner llevan trabajando en esta historia desde hace ya dos años. Un proceso que definen como «largo» y «laborioso», pero que, según afirma Durán, también es «muy interesante, porque la historia y vida de María es apasionante».

A lo largo de este proceso, Manuel Girona no es el único escritor que ha ayudado a la documentación de este cómic con la publicación de su libro Una miliciana en la Columna de Hierro: María La Jabalina, pues según afirma Durán, la novela Si me llegas a olvidar escrita por Rosana Corral-Márquez sobre la vida de la militante y el espectáculo teatral realizado por la compañía Hongaresa también les han servido de gran ayuda.

La intención de Durán y Giner es que el cómic María «La Jabalina» salga a la luz en formato físico en el mes de febrero o marzo de 2023. Pero antes, tienen pensado realizar una presentación en el festival del cómic Splash Sagunt, que se celebrará el próximo mes de noviembre. «Haremos un pequeño avance, una charla sobre qué va a ser el cómic. Cuando salga en 2023, ya haremos una presentación más oficial», explica Giner.

De cara al futuro, el autor de María «La Jabalina» espera un buen recibimiento del cómic por parte de la ciudadanía. «Siempre que haces algo, quieres tener el mayor recibimiento y la mayor repercusión posible. Es verdad que está hecho por nosotros y que justo nuestro anterior cómic fue Premio Nacional, entonces hay mucha expectativa sobre nuestro próximo proyecto. Por una parte, eso te da alegría, porque tienes a tus fans esperando a tu siguiente trabajo, pero por otra parte, es mucha responsabilidad y siempre te da un poco de miedo».

Respecto a futuros proyectos con el Ayuntamiento de Sagunt, afirman que «de momento, estamos haciendo este encargo. No sabemos si querrán hacer camisetas con la portada o un mural o algo parecido. Evidentemente, si proponen cualquier cosa nosotros estamos a su disposición. Siempre hace mucha ilusión que no solo se quede en un cómic».