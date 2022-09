«Mi objetivo es no parar y publicar más obras»

La escritora saguntina Sandra Domínguez, ha publicado su primer libro, Unalome. Se trata de una obra de 62 páginas que fomenta la autoayuda, el autoconocimiento y la superación personal, dividiéndose en dos partes: la gestión de la vida y el autoconocimiento, así como el cambio y la motivación.

«Unalome tiene ese título y esa simbología budista de espiral que representa lo que es la vida, nuestro camino y las decisiones que tomamos. Todos estamos dentro de esa espiral y pasamos por subidas y bajadas, por momentos buenos y no tan buenos, pero lo importante es llegar a la plenitud, que es la recta que hay dibujada en la portada, y conseguir encontrarnos a nosotros mismos al final del camino», explica a Levante-EMV la escritora.

La obra de no ficción está escrita en primera persona, ya que Domínguez habla de la salud mental aportando ejercicios personalizados basados en su propia experiencia: «Yo he tenido ansiedad y este tema también lo trato en el libro, aportando una serie de ejercicios al lector», confiesa la autora, quien asegura que al fin y al cabo «el ejercicio más importante es la creencia en nosotros mismos».

Sandra ha querido escribir una dedicatoria en este primer libro a una persona muy especial para ella. «Se lo dedico a mi hija por la alegría y la fuerza que me da», declara, aunque también confiesa dedicárselo a su «marido, familia, amigos» e incluso a «psicólogos y psiquiatras» que le han servido como inspiración, pues según explica «tengo titulaciones relacionadas con la psicología y campos de estudio, pero también me ayudan a inspirarme las ponencias de un canal llamado Mentes Expertas».

Este libro de autoayuda que «pretende llevar a los lectores hacía la introspección de su propio ser» pertenece a la editorial Círculo Rojo y ya se encuentra disponible en todas las librerías locales, así como también en plataformas como Amazon. Sin embargo, no se podrá obtener en formato e-book, ya que la autora pretende «fomentar el tener un libro en la mano, porque con el mundo online hemos perdido mucho la tradición de acudir a las librerías».

Respecto al recibimiento que está teniendo la obra, Domínguez asegura que «una gran acogida y opiniones positivas», algo que le anima a realizar a nivel local «alguna exposición o charla en un futuro». En este sentido, la escritora ha añadido que «me gustaría que no fuese el primer y último libro. Mi objetivo es no parar y publicar más obras. Es importante no quedarme aquí y seguir».

Un sueño cumplido

Este interés por la escritura está presente en la vida de Domínguez desde su infancia, pues la autora asegura que «yo escribo desde que era pequeña, siempre he tenido pasión por la escritura» y añade que «me da alas y me inspira. De pequeña, cada noche escribía lo que fuese, aunque no lo pudiera plasmar en un libro, y por fin he publicado mi primera obra».