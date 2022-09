Antecedents: L’Alt de la Redona és una muntanya al terme de Gilet que té a la seua falda la urbanització Balcó de la Penya. Entre la part superior de la Redona i la urbanització n’hi ha un espai on es poden trobar algunes paleres i el seu fruit, la figa palera. Parlen algunes llengües, que una de les aus rapaces que pel cim de la muntanya revoloteja, escoltà una conversa entre la muntanya i una figa palera. Una conversa que a manera de poesia queda plasmada a continuació.

Conversa entre figa palera i la Redona. Figa (F) i Muntanya (M)

F.- ¿Qué te pasa? Pasa el tiempo y te veo cada vez más preocupada.

M.- Eres muy observadora. Aquí arriba llegan aires de gente hastiada.

F.- ¿Y cómo has llegado a semejante conclusión, campeona?

M - Porque son muchos los años que han pasado y huelo a mierda en la zona.

F - ¿Perdona? ¿No crees que la palabra mierda es muy fuerte?

M - No lo creas. La RAE admite la palabra mierda. ¡Y no es cuestión de suerte!

F - ¿Pero huele a mierda en sentido escatológico o en sentido figurado?

M - ¡Qué no sople viento de levante! Te puedes quedar sin pituitaria y pasmado.

F - ¿Me estás dando a entender que aún tiene tu falda pozos ciegos?

M - ¡Ahí lo has dado! Tanta ecología y medio ambiente y alguien juega a los estrategos.

F - Pues no sé qué decirte; yo aquí, estoy muy a gusto.

M - ¡Qué figona que eres! ¿Tal vez porque no te planteas lo que es justo o injusto?

F - Es posible. Pero tengo la ventaja de tener las espinas apuntando hacia afuera.

M - Pues yo ni siquiera tengo al Dragón de la Calderona en plan tijera.

F - Dale tiempo al tiempo. Haremos como las hormigas, iremos en hilera.

M - ¡Claro! Esperaremos con resignación a que por la boca eche fuego.

F - ¡Y aprovechas ese histórico momento y le lanzas un poco de espliego!

M - ¡En fin! A pesar de que haya pozos ciegos y agua de pozo, hay vecinos fabulosos.

F - ¿Me estás dando a entender que hay gente con calma y sosiego?

M - Sí. Los hay que a este apartado rinconcito le tienen mucho apego.

F - ¿No me digas? ¡Pero si la definición de calle no se puede aplicar a las calles del Balcón!

M - Estoy de acuerdo; pero hay vecinos que adornan sus vallas…, con mucho corazón.

F - Lo que dices son, simplemente, bonitas palabras para dar confianza.

M - No lo creas, en su valla se puede leer la frase de M. Hernández: dejadme la esperanza.

F - Por cierto, ¿qué tiene que ver el título de la poesía con el diálogo que hemos tenido?

M - ¡Nada! Porque estoy achicharraíta y porque lo que está pasando no tiene sentido.

Pre-finalització: ..., i es va fer de nit. La figa palera segura amb les seues punxes, el Balcó de la Penya escoltant la cançó de Resistiré, el Drac de la Calderona desitjant que arribe un nou príncep o princesa, dels carrers…, ni paraula, el subsol volent respirar i l’aigua que va per les canonades, desitjant no eixir-se d’elles.

I açò va ser que era, que no hauria estat dialogat per una muntanya i una figa palera, si fa temps s’hi haguera resolt, perquè voluntat, sempre ha estat…, i mentrestant, algú continuarà fent trencadís neuronal de per vida. Salut!

Final: No plore pare, de segur, que vosté vorà açò acabat i urbanitzat. Tu ho creus, fill?