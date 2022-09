Ara que els grans incendis forestals de la Vall d’Ebo i l’Alt Palància s’han declarat extingits, volem fer avaluació d’allò escoltat, perquè els millors debats no es fan en calent.

Com en cada incendi ens hem trobat amb el típic raonament sobre la necessitat de “neteja” dels boscos, i fins i tot la culpabilitat ecologista per oposar-se a aquesta mesura (com si els ecologistes tinguérem el poder d’imposar la nostra visió). Encara es manté la idea que el bosc és un perill latent; i que tot el que no siguen arbres és brutícia que cal netejar (com si els arbres no cremaren).

L’altra idea que s’està estenent al debat és l’abandonament del món rural i s’escolten odes a la necessitat de recuperació dels jardins de les nostres ciutats, el què en el fons té alguna cosa de veritat; com sobreviurien les ciutats i els seus habitants sense el camp?

Aquests argumentaris en instauren en una posició victimista de la qual sols es trauen queixes: cal destinar més recursos a la gestió forestal i al món rural. Es desvia l’atenció i no es visibilitza la complexitat de la situació. Des d’Acció Ecologista-Agró trobem a faltar una dialèctica menys incendiària i més didàctica quan es tracten els assumptes d’actualitat ambiental, inclòs el foc.

La causa d’un incendi pot ser un llamp que encén els arbustos secs l’estiu més calorós de la història, o una espurna d’una torrà d’un xalet en mig de les muntanyes, o fins i tot, la d’una desbrossadora d’eixes que “netegen” el bosc. Però el que totes sabem és que el context en què es produeix aquest incident determinarà la seua gravetat.

No podem acceptar que quan es parla d’incendis o de catàstrofes ambientals es deslliguen de les polítiques econòmiques a la comarca i els seus efectes al canvi climàtic. Darrere dels incendis es troben macroempreses internacionals que destrueixen territori sense crear riquesa a llarg termini, davant la revalorització de les activitats econòmiques primàries que poden mantindre serveis ecosistèmics i assegurar-nos l’alimentació i supervivència a mitjà termini.

Recentment, s’ha introduït al debat sobre els incendis el concepte de prevenció. Una idea molt positiva si s’avaluaren els incendis en la seua complexitat. Prevenció és responsabilitat en la presa de decisions. Considerem fonamental que es valoren les transversalitats i conseqüències de totes les decisions econòmiques preses perquè totes tenen conseqüències al territori del qual ens nodrim les persones.

Algú pensa que es pot compensar la pèrdua de 35.000 hectàrees de territori al País Valencià per un incendi? Perquè, què significa un incendi? Mentre tot està en flama, ho veiem a la televisió contínuament, però quan s’apaga la majoria de nosaltres no convivim amb la terra carbonitzada. Aquesta terra cremada significa, més enllà de tot, dolor emocional.

Després apareix allò que els incendis formen part dels ecosistemes mediterranis que tenen un gran capacitat de regeneració. Si, és clar, i tenen la funció d’equilibrar-los. Però els incendis que estem patint, no equilibren res. La dimensió i l’energia alliberada als incendis dels últims anys, només és explicable per les condicions climàtiques que imposa l’escalfament global.

El decreixement vindrà forçat pel canvi climàtic, però podem intentar mitigar els seus efectes. Per això calen polítiques de canvi econòmiques i ambientals al voltant del canvi climàtic i del món rural de gran alçada i no parxes.

També serà necessari que els mitjans de comunicació creen missatges que desenvolupen una visió crítica i raonada entre la ciutadania d’acord amb la complexitat de la nostra realitat i, per suposat que la ciutadania no ens deixem enganyar. Esperem que els arbres ens deixen vore el bosc.