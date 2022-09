"Estamos felices de haber repartido tres millones de euros en Petrés"

El ambiente de celebración se ha desatado en el pequeño municipio de Petrés, tras conocerse que el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional ha dejado un total de tres millones de euros en el pueblo.

La asociación local contra el cáncer fue la encargada de repartir esta suerte entre los vecinos al comprar un total de 100 décimos con el número 77961 a la administración de lotería situada en el centro comercial l’Epicentre e Sagunt y venderlos a través de participaciones, las cuales acabaron siendo premiadas con 4.000 euros cada una. «Las papeletas costaban tres euros y se vendieron de manera íntegra en Petrés», explicaba la presidenta de la asociación local a preguntas de Levante-EMV.

La participación en este sorteo fue masiva por parte de los vecinos y vecinas del municipio , pues según han informado desde la asociación, «vendimos 750 participaciones. Si no compró papeletas todo el pueblo; casi todo el pueblo sí lo hizo». «Hicimos el reparto de papeletas este mes, porque es cuando más gente hay en el pueblo, por eso se vendieron tantas», añadían desde este municipio donde abundan los veraneantes.

Esta gran colaboración con la asociación local contra el cáncer provocó que, una vez conocido el resultado del sorteo, las calles de Petrés se llenaran de personas celebrando la gran noticia que acababan de recibir. E incluso ayer mismo corrió el cava para celebrarlo.

«Estamos muy felices de haber repartido tres millones de euros en Petrés», confiesan desde la asociación, y añaden que «son muchos años con esto y nunca nos había tocado nada. Nunca había caído ningún premio aquí y por eso estamos tan felices. Además, también por la causa que hay detrás, porque nosotras somos una asociación local que lucha para recoger fondos contra el cáncer».

La presidenta de la asociación también ha confesado respecto al número premiado, que no era un número habitual que se comprase en otros sorteos anteriores, pues según asegura «cada vez es un número distinto. No teníamos ninguna obsesión por él, ni nada, simplemente fue un número que nos ofrecieron desde la administración y lo compramos, pero en un primer momento no tenía nada en especial», decía.

Desbordados de felicidad

Los vecinos y vecinas de Petrés aseguran estar muy contentos y sentirse muy afortunados por el premio recibido, que a muchas familias les va a venir bien para hacer frente a los gastos de la cuesta de septiembre, tras las vacaciones estivales.

De hecho, algunas familias han asegurado a este diario que esta felicidad se multiplica ya que este segundo premio estaba valorado por 30.000 euros cada décimo y al no superar los 40.000 euros, el Estado no se puede quedar con ninguna cantidad del dinero recibido. Ahora los vecinos y vecinas del pequeño municipio de Petrés tendrán que esperar un tiempo para cobrar su premio, por lo que la asociación solo les pide un poco de paciencia.