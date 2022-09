Un saguntino se corona campeón de España de kayak de mar en Cádiz

Más de hora y media de esfuerzo tuvo como recompensa su primer Campeonato de España. Fue en Cádiz, donde el saguntino Jorge Cortijo venció a su bestia negra en la modalidad tradicional de kayak de mar para alzarse con el entorchado nacional. «Siempre me ganaba -en referencia a Álex Agüera, que esta vez fue segundo- pero cada vez le iba recortando más. Tenía esa espinita que al fin me he sacado», reconoce el piragüista en palabras a Levante-EMV.

En una cita que suele desarrollarse sobre una distancia de 10 kilómetros, en esta ocasión se diseñó un circuito de 18, con una primera parte desde Chipiona hacia mar adentro, una segunda con la ola lateral y una tercera de regreso a la orilla hasta Sanlúcar de Barrameda. Cortijo señala que «pensaron que sería más interesante alargar la prueba y yo lo prefiero. Fue una carrera muy divertida y sufrida». En un Campeonato de España con una decena de participantes, entre la que abandonó la mitad, el saguntino fue de menos a más. De hecho, durante los primeros kilómetros se mantuvo en la tercera posición y fue a partir de la segunda de las tres boyas de desmarque que inició su remontada. Finalmente, Cortijo, que compite bajo los colores del Club Piragüismo Pobla Marina, completó la prueba en 1 hora, 30 minutos, 31 segundos y 71 centésimas, con cerca de un minuto de ventaja sobre su más inmediato perseguidor y casi cinco sobre el palista que completó el podio. Después de alguna medalla en el Campeonato de España y el reciente triunfo en la Copa de España disputada en Vigo, el saguntino tiene por delante importantes retos. El primero será el Campeonato del Mundo que a principios del próximo mes está programado en Portugal. Pese a que la modalidad tradicional en la que se coronó campeón no puntúa para esta cita, su rendimiento le brinda la posibilidad de acudir al Mundial, aunque todavía está buscando combinaciones laborales y logísticas para poder degustar esta experiencia internacional. Próximo objetivo nacional Más a medio plazo, Cortijo tiene en mente «ser campeón de España también en la modalidad de surfsky». La principal diferencia es que esta última se practica con piraguas más estrechas y finas, que permiten alcanzar velocidades más altas.