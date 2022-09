«En Gilet, un referéndum sobre los ‘bous al carrer’ está fuera de lugar. Aquí tienen muchísimo arraigo desde hace décadas y forman parte de su idiosincrasia». Con esta contundencia se expresa el alcalde de Gilet, el socialista Salva Costa, al valorar a preguntas de Levante-EMV que la agrupación local de Compromís haya demandado una consulta popular sobre estos actos.

«Plantear esto de la noche a la mañana es un sinsentido, tanto, como pedir que se haga un referéndum sobre la Cordà de Paterna, los Sanfermines de Pamplona o la procesión de Algemesí. Si no te gusta, no vas, pero forma parte de la idiosincrasia del pueblo», decía considerando que «otra cosa son consultas populares de este tipo en localidades sin tradición taurina, pero no es el caso».

El socialista tampoco compartía las otras ideas lanzadas a nivel local por Compromís per Gilet para «repensar las fiestas» y rechazaba de plano que el ayuntamiento deje de organizar los «bous al carrer», de modo que esa programación la hagan las peñas. «De entrada, antes de opinar, hay que informarse un poco. Compromís habla de dejar esa responsabilidad a una federación de peñas que, en realidad, aquí no existe. Hay una treintena de peñas, con representantes que vienen a las reuniones preparativas que organizamos desde el ayuntamiento. Pero nada más. Desde hace más de 15 años, la organización la asumió el consistorio después de que los quintos y luego una peña taurina dejaran de prepararla. Y, para que lo organice otro, mejor lo hacemos desde el consistorio y lo controlamos todo».

Igualmente rechazaba la propuesta de sustituir los cadafales por una plaza de toros para así controlar mejor el acceso y evitar la participación de personas sin la edad mínima, como el joven de 15 años recientemente corneado en una entrada de vacas. «En una plaza de toros cerrada, ya no serían bous al carrer. Y para eso, uno mejor se va a la Feria de Julio de València. Si lo que quieren es recuperar la plaza que se montaba hace tiempo, que luego daba acceso a las calles, en realidad, eso lo dejamos de hacer al principio de nuestro mandato al ver que encarecía los costes en 12.000 € y, por tanto, era más barato montar los cadafales, dejando una grada al fondo para unas 200 personas donde todo el que quiera puede sacarse un ticket y pagar una mínima cantidad para poder acceder», explicaba.

En este sentido, admitía «lo dificilísimo» que es impedir que en estos actos taurinos participen menores o personas que se han sobrepasado con el alcohol. «Eso solo sería posible con 100 policías y ni aún así. Pueden salir de repente de cualquier casa...», afirmaba, resaltando que los voluntarios colaboradores tampoco tienen rango de autoridad. «Al chico de 15 años que resultó corneado, los voluntarios le llamaron varias veces la atención, pero no hizo ni caso», apuntaba.

«Recortar hasta quitarlo»

Costa también decía «no entender» que Compromís plantee recortar la duración de las entradas de vacas, en aras de la seguridad, o incluso abogue por suprimirlas si eso no es posible. «Es una forma de ir recortando la fiesta hasta que al final lo quitas todo... Hay que ser valientes y, si no les gustan los toros, que lo digan en su programa electoral y se presenten a las elecciones», apuntaba.

Respecto a la sugerencia de trasladar los actos taurinos a «una ubicación consensuada y menos molesta que la actual», el alcalde considera que «sacar los toros del pueblo no solo supondría que pierdan su esencia, sino que perjudicaría a la economía de bares y negocios».