Este año he podido asistir a varios espectáculos del Sagunt a Escena, Off Romà y Més Escena y con excepción de Jarouski, Aquiles y Saguntilíada que me han parecido estupendos, de los demás me ha quedado un mal sabor de boca. Una insatisfacción ante unes obras adaptadas que me parecían inadecuadas para este festival unido a la extrañeza de que Saguntilíada no figurara destacada en Sagunt a Escena en vez de en Més Escena donde se daba cabida al teatro amateur.

La verdad es que el anuncio hecho por la dirección del festival en el sentido de que no iba a ser un festival de teatro grecolatino sino uno con todos los formatos, multidisciplinar y contemporáneo ya era preocupante para los que nos gusta ver un festival de teatro, no necesariamente grecolatino, donde se representaran las grandes obras de teatro universal, incluso de autores contemporáneos. Todo teatro. Los organizadores han preferido distraer al público con guitarras y pianos eléctricos, baterías a todo volumen con bailes frenéticos de hombre y mujeres desnudos/as, y donde toda grata sensación que produce una obra de teatro no estuviera ausente, diluïda, como dice la dirección del festival. Considerar que el festival ha sido un éxito porque ha habido una gran entrada es no ver la realidad. Este año, como se ha visto en otras muchas actividades, había ganas de salir a divertirse y los bares y restaurantes de la zona bien que lo notaron sin que por ello presuman de que este año disponían de una carta especial y que por ello habían tenido tantos comensales. Es posible que también los últimos responsables del festival prefieran este planteamiento. Es posible que piensen que no es el momento de un gran festival de teatro. Si es así, no hay nada que hacer. Si volvemos, sabremos donde vamos, qué vamos a ver y no tendremos derecho a quejarnos, puesto que estamos avisados. Veremos, si vamos, un festival multidisciplinar, diverso, con todos los formatos, “contemporáneo”, aunque no con los grandes autores del siglo XX, no grecolatino a la antigua usanza ni teatro-teatro de cualquier época. Aplausos no faltarán. Un servidor, hacia los años 60-70 del pasado siglo era un estudiante en Madrid donde el teatro estaba en auge. Pude ver muchísimo teatro gracias a la claque que según el diccionario, para el que no lo sepa, es un conjunto de personas que son contratadas para aplaudir. Todos los teatros tenían claque y los que queríamos ver teatro gratis solo teníamos que pedir una entrada de claque en un bar cercano al teatro y cumplir con nuestra obligación de aplaudir. La claqué, como tal, desapareció coincidiendo con la democracia de finales de los 70. En aquellos momentos empezó una nueva educación que reprimía las expresiones que podían ofender porque se entendía que no eran políticamente correctas. Resultaba inadecuado protestar en un espectáculo donde los interpretes hacían lo que podían, se esforzaban y no era cosa de desanimarlos. Ya no hacía falta contratar a nadie para aplaudir y animar a otros que lo hicieran. Ahora, quizás para ser políticamente correctos, se aplaude todo. Pero no siempre la calidad es la que provoca los aplausos. Un taurófilo diría que son aplausos a la voluntad. Es posible que la causa de esta falta de calidad sea que no se haya creado un entramado social y de infraestructuras frente al poder casi monopolístico de unas pocas grandes distribuidoras que copan el mercado y las ayudas públicas con sus “divertidos” y multidisplinares espectáculos. Frente a esto los autores y las compañías que se esfuerzan en hacer un teatro de calidad, tienen pocas oportunidades. El gran, inmenso, Lope de Vega, autor de más de 1500 comedias y miles de sonetos, novelas y mucho mas, nos decía en su obra Arte nuevo de hacer comedias que, “como paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto”. Sabía muy bien que no todo lo que escribía tenía la calidad necesaria. En lenguaje políticamente correcto actual, diríamos que el que paga manda y si se distrae al público, se llena el graderío y hay aplausos aunque sea a la voluntad, podremos decir que el festival, ha sido un éxito.