Crecen un 20% los servicios de la Policía de Playa de Sagunt

La Policía de Playas de Sagunt ha incrementado el número de servicios realizados este verano en más de un 20% con un total de 3.904 efectuados

Por zonas, en la playa del Port de Sagunt se han llevado a cabo un total de 1851, frente a los 2053 llevados a cabo en Almardà, Corinto y Malvarrosa.

En lo que se refiere a auxilio a personas, se ha colaborado en un total de 25 ocasiones (28 en el Port y 11 en Almardà). Estos servicios han consistido en la colaboración directa con los servicios de Salvamento y Socorrismo, Asistencia Sanitaria y Auxdron en diversos rescates, así como en lo relativo a contusiones o lesiones de diversa consideración.

Respecto a las personas extraviadas, se han localizado un total de 23, entre niños y personas de avanzada edad con diferente grado de desorientación y, en lo relativo al control de zonas de pesca, se han identificado un total de 195 pescadores.

Asimismo, se han realizado un total de 84 patrullas a pie por la playa, que es uno de los servicios mejor valorados por los bañistas por la facilidad de interacción de los agentes.

Respecto al apartado de ‘vigilancia del tráfico’, en el control de acampada no autorizada se han llevado a cabo 182 intervenciones en zonas no habilitadas al efecto y, además, se han realizado 233 asistencias en intervenciones y colaboraciones con vehículos por requerimientos varios (problemas de circulación, estacionamientos, colaboración en vados permanentes, solicitudes de información, etc.)

La concejala de Policía Local, Natalia Antonino, respecto al balance sobre esta temporada estival afirma: «Como se ha podido constatar, los datos estadísticos de la sección de playas, esta temporada 2022, han superado con creces las expectativas iniciales, lo cual me enorgullece como responsable política de la Policía Local de Sagunto, en general, y de la Policía de Playas en particular».

En lo referido a la vigilancia en general, se han realizado 905 servicios en lo que respecta al cumplimiento de las directrices diarias y que vienen referidos a actos lúdicos y deportivos en playas, vigilancias generales, patrullas específicas, control de instalación de puestos de venta ambulante en paseo marítimo, vigilancias especiales, etc.

Además, las colaboraciones ciudadanas han ascendido a 129 y se ha dado cuenta 81 deficiencias en la vía pública, que han sido remitidas a los correspondientes departamentos municipales para su subsanación.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno ha explicado la importancia de trabajar conjuntamente con otros departamentos para obtener los mejores resultados en cuanto a seguridad se refiere: «Tenemos una policía de playas que es puntera y es referente en toda la Comunidad Valenciana, y que trabaja en coordinación con el resto de servicios existentes en nuestro municipio, principalmente el servicio de Socorrismo y Salvamento, pero también otros que juegan un papel importante como el departamento de Playas, el de Turismo o la propia SAG».

En cuanto a las actuaciones referidas a la seguridad ciudadana, se ha identificado a 194 personas por diferentes motivos a lo largo de todo el periodo estival, tanto en la playa de Puerto de Sagunto como en la zona de Almardà, Corinto y Malvarrosa. También se ha intervenido en siete ocasiones por motivo de robos y hurtos, lo que significa un descenso del 37% respecto al año anterior, fruto del trabajo preventivo y de la colaboración ciudadana, así mismo se han practicado cinco detenciones, relacionadas con diversas requisitorias judiciales y también por el incumplimiento de órdenes de alejamiento relativas con violencia de género, todo ello en colaboración con otras secciones del cuerpo como Seguridad Ciudadana y el Grupo de Atención a las Mujeres (GAD), también se ha participado en estrecha colaboración con la Guardia Civil. Además, por motivos de drogas, se ha aprehendido en solo una ocasión una pequeña cantidad de hachís en la zona de playas.

«Al final se trata de tener servicios para la ciudadanía y ahí ha estado la Policía de Playas con casi 4.000 intervenciones, 4.000 veces que diferentes ciudadanos y ciudadanas han necesitado apoyo y ayuda por parte de la Policía Local y nosotros hemos estado allí. Vamos a seguir en esa línea de mejora de los servicios de incorporación de las nuevas tecnologías, un aspecto clave para mantener la seguridad y, sobre todo, poniendo el foco en las personas y en su bienestar», ha destacado Moreno.

Respecto al control de animales se han identificado a través del lector de chips un total de 202 animales y en cuanto al control de venta ambulante se ha revisado la instalación en el paseo marítimo de los puestos de venta no sedentaria, así como la venta ambulante no autorizada en la zona de Almardà, en un total de 183 ocasiones. Además, se han realizado 242 atenciones en el retén de Almardà, bien de forma personal o por vía telefónica.

Las denuncias tramitadas por infracciones a la Ordenanza de Playas o de Convivencia han sido un total de 42, con el siguiente detalle: 20 por bañarse con bandera roja, 15 por perros sueltos en la playa o potencialmente peligrosos, 5 de pesca no autorizada y 2 por estacionamientos en zona dunar. Así mismo ha habido 16 intervenciones en establecimientos de playas a través de las diferentes secciones. Y en cuanto a las infracciones por infringir la Ley 4/15 de Seguridad Ciudadana, se ha intervenido un total de 9 ocasiones, bien por consumo de alcohol o estupefacientes en la playa.

En lo relacionado a la detección y corrección de infracciones de tráfico, han sido un total de 550 las infracciones corregidas a lo largo de todo el período estival.

«Me es grato comprobar que el esfuerzo organizativo, de planificación y gestión de los diferentes recursos materiales y personales va dando sus frutos, ya no solo a nivel de playas, como es el caso, sino también en el resto de unidades», ha puntualizado Natalia Antonino. A lo que ha añadido: «Puedo decir que somos referente nacional a nivel policial, y en particular la sección de playas también nos facilita poder presentar, a todos los niveles, una imagen de municipio y destino turístico de calidad. No en vano en el año 2017 la policía de playas se adhirió al SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino), recibiendo el escudo de “Policía Turística” en reconocimiento a la labor realizada y a su esfuerzo en ensalzar la imagen de nuestra ciudad como producto turístico de primer orden».

En Facebook y Twitter

La Policía Local de Playas sigue creciendo en alcance en redes y según datos estadísticos facilitados por Facebook, este año se han producido 371.473 alcances, frente a los 198.425 del pasado año, lo que representa un incremento porcentual del 87,03%. En ambas redes hemos informado en tiempo real de las banderas que ondean en cada momento en todas y cada una de las playas del municipio, así como la previsión del tiempo según datos extraídos de Aemet, y también sobre cualquier incidencia, recomendación o alerta que se ha considerado de interés para bañistas y visitantes.

El detalle de los alcances en Facebook, que es la red más consultada de ambas, es el siguiente: junio 64.060, julio 114.193, agosto 162.174 y septiembre 31.040.

En cuanto a los países alcanzados por esta información, destacan, entre otros, además de España: Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido, Rumanía, Bélgica, Italia, EEUU, Brasil, Argentina y Colombia. Y, por comunidades autónomas destacan Madrid y Aragón.

La gestión de las redes sociales se ha llevado a cabo por la sección de playas a través del retén de Almardà, llegando a colgar en ambas redes hasta un total de 1.323 imágenes relativas a la información y recomendaciones facilitadas.