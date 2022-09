Festes amb accident inclòs

El veïnat de la comarca, en agost de 1922, va gaudir de les festes locals i del descans. Alguns polítics o representants públics ho intentaren per diferents causes. L’alcalde de Sagunt Esteban Blanco, per exemple, va sol·licitar en el ple del 6 d’agost 30 dies de llicència per la seua salut. També el metge Joaquín Martínez ho va demanar pel mateix motiu i se li va autoritzar en el ple municipal de la capital comarcal del 27 d’agost. En este cas, va estar de baixa en setembre. Fou substituït per Mariano César Linares.

Una de les festes destacades, cada vegada amb major importància, varen ser les celebrades al Port de Sagunt dedicades a la Mare de Déu de Begonya entre el 14 i 17 d’agost. Van demanar, com era tradició, la subvenció municipal per a pagar la participació de la banda. En el ple de l’11 d’agost s’aprovà que reberen 250 pessetes.

També van haver festes a Sagunt, encara que eixe any foren recordades per un accident relatat pel diari Las Provincias, en la seua edició del 24 d’agost. Contava que diversos jóvens pujaren a un arbre per a vore les corregudes de bous que es feien a la plaça i es va trencar una branca. La caiguda fou d’uns 10 metres. Cal destacar que hi van haver alguns ferits de consideració. Foren atesos en la infermeria de la plaça, a excepció de Salvador Alonso Lluch. Este, per la seua gravetat, fou traslladat a l’Hospital Provincial.

En la població d’Alfara de la Baronia, van celebrar diverses festivitats. El 28 d’agost feren festa al patró Sant Agustí. En l’organització, juntament amb el rector i les autoritats, va estar la junta directiva del Sindicato Católico Agrícola. Es va fer, com deia el corresponsal, «con inusitada pompa» i amb el desig que es gestionara tots els anys amb solemnitat ascendent. En la missa major, es va estrenar la partitura del mestre Torres davall la direcció de José Nadal i la interpretació dels seus fills. Va celebrar el veí del poble, el pare Orero. Era franciscà i professor de teologia.

Propagandistes

Aquell dia, en automòbil i a les deu i mitja de la nit, arribaren des de València amb moltes peripècies diversos propagandistes per a protagonitzar un gran acte catòlico-social. Foren rebuts per les autoritats i la banda de música. Es desplaçaren a la plaça de l’Om. El rector va presentar des del balcó de la casa del «simpático» secretari municipal. El primer a parlar fou Salvador Vitoria. Va condemnar les escoles liberals i socialistes. Exalçà la doctrina catòlica com a únic mitjà per a resoldre la qüestió social. Després intervingué el consiliari Senchermés. Va esmentar la importància dels sindicats cristians. Seguidament parlà el representant de la federació de sindicats cristians catòlics Federico Gadea. Segons l’articulista, ho va fer «con brevedad», perquè ja era la una de la matinada encara que el públic no mostrava cansament.

Es va oferir per a ajudar en l’empresa de portar aigua de la font d’Arguines per a regar 2.000 o més fanecades de secà. Finalment el rector Silvestre Sales tancà l’acte. Es va mostrar molt emocionat pel suport del poble i per la presència dels conferenciants. A les dos de la matinada, els convidats foren acomiadats per la música i les autoritats.

Per aquelles dates, el monestir de Sant Esperit de Gilet va acollir un retir esperitual per a capellans. Estigué dirigit pel pare Conrado Ángel entre el 27 d’agost i el 2 de setembre.

En el mes de setembre, continuaren les festivitats a Alfara. Però eixes i unes altres notícies formaran part de següent De cent en cent.