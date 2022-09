CC OO Morvedre urge a mejorar los accesos a los polígonos

La Unión Comarcal de Comisiones Obreras (CC OO) ha hecho un llamamiento a mejorar el acceso a los polígonos industriales con tal de fomentar una movilidad sostenible.

En estas fechas en las que Sagunt celebra la "Semana europea de la movilidad", el sindicato recuerda su apuesta por fomentar el cambio de comportamiento a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes. "Queremos desplazamientos sostenibles, saludables y seguros. Una forma de realizarlo es participando en la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra entre los días 16 y 22 de septiembre de 2022 para promocionar la movilidad sostenible y promover el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes en materia de movilidad", apuntan.

A su juicio: "Esta es una buena ocasión para reflexionar sobre el punto de partida, dónde queremos llegar y cómo debemos hacerlo para llegar a nuestro destino".

En este sentido, recalcan que "actualmente, la movilidad laboral entre la zona urbana y la zona industrial, presenta diferentes déficits en Sagunto: No es viable utilizar el transporte público urbano para acceder a los polígonos industriales; no tenemos servicios de lanzadera desde zonas de intercambio modal; la incentivación de la bicicleta por parte municipal o empresarial ni está, ni hay propuestas al respecto; no existen carriles bici segregados entre la zona urbana y polígonos; estimular los desplazamientos a pie no es una alternativa, por el riesgo para la integridad de las personas que suponen las vías de comunicación conectadas a los polígonos al no disponer de aceras; promover el coche compartido, la gestión de los aparcamientos priorizados o la flexibilidad horaria serían otras opciones a tener en cuenta que por ahora no se ponen en práctica".

Por ello, cuando el lema de este año de la Semana de Movilidad Europea es “mejores conexiones”, desde el sindicato resaltan que "en Sagunto quedan por resolver conexiones de transporte publico colectivo como: la conexión de las cercanías Renfe con autobuses urbanos en toda la extensión de los servicios que presta Renfe, la conexión de cercanías Renfe con los primeros trenes de altas prestaciones a capitales de provincia como Madrid, Barcelona, Alicante, etc., la conexión de transporte público colectivo con los polígonos o la conexión con la red de Metro Valencia, que está por realizar".

Para el sindicato, "el modelo que sufrimos a nivel territorial y productivo ha generado el incremento de manera considerable de las distancias entre el domicilio y el puesto de trabajo, lo que ha hecho que el reparto modal de los desplazamientos por motivos laborales haya propiciado la motorización del transporte, especialmente el del vehículo privado. En nuestra situación ha provocado y sigue provocando impactos ambientales, sociales y económicos, no exclusivamente en los trabajadores y trabajadoras, sino también para el empresariado, ya que la producción experimenta retrasos, los abastecimientos se tornan difíciles con retrasos ineficientes que trascienden de las horas punta ocasionando la prolongación de los tiempos de viaje. Estas mismas cuestiones también afectan a la sociedad en su conjunto por la congestión que ocasiona y no únicamente de las mercancías sino a la movilidad general del pueblo, ya que incluso puede provocar la dificultad para acceder a determinados trabajos si se carece de vehículo. Esto supone pérdidas en el transporte público, que se convierte en lento e irregular y en el privado, provocando el aumento de consumo de combustible. A nivel empresarial supone pérdidas de productividad y pérdidas de jornadas laborales debidas a los accidentes de trabajo".

Así, recalcan que "la permeabilidad de accesos a pie o el transporte sostenible desde el área urbana a los polígonos siderúrgico, químicos, etc. es una cuestión irrenunciable y prioritaria para el desarrollo del pueblo. Vivir en un Sagunto sostenible, que no exija el uso continuado del desplazamiento en vehículo privado no se puede posponer, además de lo que supone su vertiente ambiental de despilfarro de energía, deterioro de la calidad de aire, el ruido que genera, la ocupación del espacio por los vehículos y la contribución en la modificación del clima".

En este sentido, ven "prioritario mejorar la colaboración entre los agentes implicados si queremos una movilidad sostenible reduciendo el número de vehículos circulando, mejorando la calidad y ampliando el transporte público colectivo, electrificando los medios de transporte, dando las opciones que sean necesarias al transporte compartido o posibilitando las opciones no contaminantes de movilidad, como la utilización de la bicicleta y caminar".

Para CC OO, "se ha de mostrar el compromiso del pueblo con la movilidad urbana sostenible, promoviendo medidas que ayuden a las personas a tomar decisiones para que elijan desplazarse en un transporte sostenible. No tienen por qué ser costosas, pero sí mostrar el compromiso firme que se tiene".