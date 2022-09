Las prioridades de Sagunt en un año político clave

El curso político se ha reiniciado en Sagunt con las elecciones municipales del próximo mes de mayo en el horizonte y numerosos asuntos pendientes. Tanto el alcalde, Darío Moreno, como el resto de portavoces municipales analizan para Levante-EMV cuáles son ahora las prioridades, respondiendo a unas preguntas comunes.

DARÍO MORENO (PSPV-PSOE)

«Nuestro objetivo es avanzar, sin que el calendario electoral marque los ritmos»

1.¿Cómo se presenta el inicio del curso político en Sagunt?

El tramo final de la legislatura se presenta con retos, como no podía ser de otra manera. Tras una legislatura complicada por la pandemia, ahora sufrimos las consecuencias de la injusta invasión de Rusia a Ucrania. Nos enfrentamos a unos meses complicados donde la inflación y el ahorro energético no nos es ajeno en Sagunto. Tendremos que hacer frente a esta realidad, pero reforzaremos las ayudas sociales para familias vulnerables y seguiremos impulsando proyectos que suponen una mejora de servicios a la ciudadanía.

2.¿Cuáles son a su juicio los principales aspectos a abordar en este reinicio del curso político que acabará en las elecciones?

Estamos trabajando en proyectos que tienen diferentes tiempos, e irán llegando a lo largo de 2022 y 2023. El calendario de ejecución de las obras depende de diferentes factores, como los plazos administrativos en las licitaciones, o factores externos que afectan al proceso, como ha sido el cambio de precios de las materias primas que ha afectado negativamente a algún proyecto. Nuestro objetivo es seguir trabajando hasta el final e ir avanzando en el mayor número posible de proyectos, sin que el calendario electoral marque los ritmos. Algunos saldrán antes de elecciones y otros después, la maquinaria no para. Están próximas la finalización de las obras del Pabellón Deportivo, el IES nº5 o el Museo Industrial. También se prevé que concluyan en unos meses las obras del Casino la Gerencia y la EPA de Sagunto. Y para final de 2023 estará la urbanización de los Jardines de la Gerencia o la renaturalización del río. Superamos obstáculos y seguimos avanzando.

3.¿Augura un impulsor inversor en los próximos meses a nivel municipal?

No creo que sea cuestión de augurar, sino de hacer los deberes. Vivimos una situación dicotómica. Por una parte, nos enfrentamos a unos meses complicados alineados con el ahorro energético marcado por el Gobierno y en los que hay que evitar calentar la economía para frenar la inflación. Por otra parte, vivimos un momento dulce con la llegada de Volkswagen, siendo este anuncio un revulsivo a la economía municipal. Vamos a seguir trabajando desde Promoción Económica en atraer más inversión y seguro que este año veremos más anuncios. A su vez, seguiremos trabajando en comercio, agricultura y turismo para que estas inversiones sean un impulso que genere inercia positiva en todos los sectores.

4.De cara al presupuesto de 2023, ¿cuáles cree que deben ser las líneas principales? ¿Ve factibles bajadas de impuestos como las que planea el Botànic?

Sagunto ha optado desde hace años por congelar los impuestos y las tasas municipales, cuando otros ayuntamientos los han incrementado. Por ejemplo, las tasas que se pagan por servicios como deportes son de las más bajas de las grandes ciudades y a los clubs deportivos no se les cobra por el uso de las instalaciones. Desde esa perspectiva, mantendremos esa congelación, asegurando un mínimo de recaudación que nos permita hacer frente al incremento de precios generado por la inflación y al incremento del coste de la energía, a la vez que reforzamos ayudas sociales a colectivos vulnerables. Por ello, serán unos presupuestos de resiliencia, de contención del gasto priorizando aquellos proyectos que nos permitan seguir creciendo y asegurando que seguimos ayudando a todas aquellas personas que en estos tiempos difíciles necesitan apoyo.

QUICO FERNÁNDEZ (COMPROMÍS)

«Sería muy irresponsable seguir bajando impuestos»

1. Más que hablar de ’inicio’ tenemos que hablar de ‘continuidad’. Éste ha sido un verano especial, trabajando sin descanso porque la llegada de la gigafactoría implica una serie de trabajos previos que queremos resolver porque se pueda solucionar de la mejor manera posible. En cualquier caso, el inicio del curso pasa para aprobar unos presupuestos realistas que resuelvan el desequilibrio que sufren las cuentas municipales para poder afrontar los retos.

2. Los aspectos a abordar, además de la gigafactoría, son los relacionados con todos los proyectos de la anterior legislatura que todavía están por resolver. Para a Compromís, ésta es una legislatura que tiene muy pocas novedades.

3 Estamos tratando de acabar todos los proyectos que ya pusimos en marcha en el anterior mandato, tanto los que dependen del ayuntamiento o de otras administraciones como el CEAM, la Gerencia o la Nave, entre otras cuestiones que consideramos importantísimas como la Casa de Romeu o la protección de la montaña de Romeu.

4 La situación de desequilibrio financiero que se concreta en una liquidación negativa tendría que pasar por aumentar los ingresos o reducir los gastos o por ambas cosas, si queremos ser responsables. Y esto implica que la rebaja de impuestos y tasas no va a ser posible. Durante muchos años hemos mantenido los impuestos congelados e, incluso, han llegado a bajar, como las tasas. Ahora tenemos que ser conscientes de esta liquidación negativa y, por lo tanto, o aumentamos los ingresos o disminuimos los gastos, cosa que no siempre es posible. Por lo tanto, tenemos que buscar esa fórmula que no supongo un problema para la ciudadanía, pero sería muy irresponsable seguir bajando impuestos. Del mismo modo, tenemos que ser muy responsables con los gastos. Todos aquellos gastos superfluos tienen que ser eliminadas y centrar los esfuerzos al acabar proyectos, los muchos proyectos iniciados en la anterior legislatura, porque es cierto que en la presente no ha habido demasiada novedad.

GUILLERMO SAMPEDRO (EU)

«Es fundamental finalizar los proyectos en marcha»

1 Como administración más cercana tenemos la obligación de mantener el nivel de cobertura de servicios esenciales. El ayuntamiento ha de poner todos los recursos posibles para atender la emergencia social para que nadie se quede atrás.

2 Es fundamental finalizar proyectos en marcha como la rehabilitación del Casino, el pabellón frente al cementerio y el IES nº5, así como el resto de las obras educativas del plan Edificant. También es esencial poner en marcha en marcha el proyecto de reurbanización de la Gerencia y del CEAM en el Economato. No debemos olvidar las deudas de la Generalitat y del Estado como las inversiones en el Castillo, el desdoblamiento completo de la IV Planta y recuperar el Malecón para la Ciudad.

3 Si todas las previsiones de crecimiento industrial y aumento poblacional se materializan, se ha de planificar el aumento de servicios de todas las administraciones como la Educación, la Sanidad y la movilidad sostenible. Algo en lo que las empresas han de aportar también en beneficio de la ciudad.

4 Los presupuestos municipales, junto con los de la SAG, han de ir encaminados al desarrollo de los próximos años. Además, hay que garantizar la movilidad sostenible en la ciudad y sus polígonos industriales además de aumentar la calidad del transporte público junto con el resto de administraciones.

MANUEL GONZÁLEZ (IP)

«El nuevo curso se inicia con un ayuntamiento desorganizado»

1 El nuevo curso político se inicia con un ayuntamiento desorganizado, donde cada uno de los tres partidos que gobiernan va a su aire. Esto genera muchas incertidumbres. El alcalde se preocupa más de salir en las fotos que de trabajar para su pueblo.

2Lo primero que habrá que resolver es el desastre en las cuentas municipales, que los dos últimos ejercicios han arrojado números rojos, lo que ha provocado la pérdida de servicios que se venían prestando y también la ausencia de inversiones de calado. Todo lo que se está acometiendo viene de inversiones que realizan otras administraciones, como la Generalitat.

3 ¡Ojalá haya presupuesto para 2023!, pero el que esté ausente un equipo que gestione con seriedad, va a provocar que esos presupuestos, o bien partan de la falsedad en los números o que no salgan este año, por lo que no serán ni creíbles, ni efectivos.

4 Es factible rebajar impuestos si se optimizan los recursos, algo que no sabe hacer el tripartito, que ha incrementado de forma exagerada el gasto corriente y el de personal.

SERGIO MUNIESA (PP)

«Hay que reactivar la gestión tras 2 años en números rojos»

1 Con la misma atonía con la que se lleva desarrollando desde hace casi 8 años. Una gestión muy pobre, sin inversiones, sin soluciones a las cuestiones más básicas del día a día. Barrios abandonados, sin rebacheo desde hace años, donde la dejadez del gobierno ha hecho mella en el incremento de la suciedad, falta de iluminación, …

2 Hay que reactivar la gestión tras dos años colocando al ayuntamiento en números rojos. El alcalde y sus socios están más preocupados de salir bien en la foto y usar el dinero público para publicitar sus anuncios que cada poco tiempo caducan sin resultado, que de resolver problemas. A este tripartito se les conocen muchos anuncios, pero ninguna acción.

3 Le diré las que no deben ser y que durante estos ocho años han mantenido pese a reclamarles un cambio de dirección. Han tenido el dinero, y el gobierno con más número de liberados y caro de la democracia y éste ha sido el resultado. Caprichos que nada tienen que ver con la necesidad de la ciudad y sus barrios.

4 Es factible bajar impuestos y así lo hemos reivindicado cada vez que ha habido una oportunidad, en el IBI, en la plusvalía, en la eliminación de tasas como la urbanística o de actividades que se empeñaron en volver a poner y otras que han creado nuevas, y así un largo etc. Si ahora lo plantean, bienvenidas, pero no dejaran de verse como una medida electoralista a la desesperada.

SALVA MONTESINOS (CS)

«El principal reto es superar el bloqueo técnico y económico»

1 Estos nueve meses se les van a hacer largos al equipo de gobierno, que ha pasado tres años de fotos y paripé. No solo no han avanzado sino que estamos incluso peor, sobre todo por el bloqueo económico que sufre el ayuntamiento. En todo caso, Cs va a seguir trabajando, como hasta ahora, para sumar y transformar nuestra ciudad. Estamos satisfechos con nuestro trabajo, con logros como el desbloqueo de la SAG.

2 El principal reto es superar el bloqueo técnico y económico que sufre el ayuntamiento. Sin eso es imposible que podamos avanzar en cubrir necesidades y realizar inversiones. Dudo mucho de la capacidad de gestión del tripartito porque todos los años, en la elaboración de los presupuestos, queda patente su desacuerdo y el ansia de unos y otros por utilizar las cuentas de manera partidista.

3 Un inversor que marcará la historia es Volkswagen, pero el ayuntamiento no está preparado para dar respuesta al aumento de población que supondrá.

4 Creemos que los presupuestos no se aprobarán, pues las divergencias entre socios, y más en año electoral, hará inviable un acuerdo. Para Cs las cuentas deberían incluir más recursos humanos y económicos a la SAG, el desbloqueo de inversiones paralizadas y ajustar a las necesidades reales las partidas en deportes, educación y arreglo de calzadas, entre otras. Sobre los impuestos, ningún gobierno de izquierdas está por bajarlos. Ya veremos lo que hacen porque una parte del Botànic no está de acuerdo. Sin embargo, Cs siempre ha abogado por reducir impuestos para reactivar la economía. Es de cajón.

ALEJANDRO VILA (VOX)

«La principal línea debe ser un presupuesto que aborde los problemas de Sagunto»

1 El inicio del curso se presenta mal debido a la mala gestión y a las mentiras presupuestarias del tripartito lo que provoca que una gran cantidad de departamentos estén prácticamente sin capacidad económica para afrontar lo que queda de año. Además de las claras disputas internas en el gobierno, lo que implica que estén más preocupados de solucionar sus conflictos que de los problemas del municipio.

2 Los principales aspectos son los aprobados en el pleno (porque muchos de ellos llevan meses y años sin realizarse) y los reivindicados por la ciudadanía como son la limpieza viaria, el incremento de la seguridad ciudadana, el pagar a tiempo a los proveedores y suministradores de servicios, presionar de una manera real a Costas para que repare los problemas que ha generado en nuestras playas, las mejoras en instalaciones deportivas, reducción de impuestos y tasas, etc.

3 Lo único que me atrevo a augurar es que los autónomos, empresarios y vecinos de Sagunto lo vamos a pasar realmente mal debido a la inflación que está originando la mala gestión de sus partidos a nivel local, autonómico y nacional.

4 La principal línea tiene que ser la de ser un presupuesto realista y que afronte los problemas de Sagunto. No un presupuesto ficticio como hicieron con el del 2022…