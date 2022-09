El Saguntino celebra su primera victoria

El Atlético Saguntino logró en el Nou Morvedre contra el Mallorca B (1-0) la primera victoria de la temporada en el Nou Morvedre, gracias a un gol de Nacho Ramón en el minuto 23. Con este resultado, el equipo de Gerard Albadalejo escala hasta la séptima posición con 5 puntos, los mismos que dos equipos que están en puestos de play off de ascenso.

Invictos en tres jornadas, este triunfo hace buenos los dos empates cosechados en los dos primeros partidos. El míster hace balance "positivo" del porque "hemos conseguido la primera victoria en la liga. Sabíamos que no iba a ser fácil, porque no hay ningún partido así en la categoría y menos contra filiales que te pueden cambiar tantas veces de sistema, chicos con mucho talento que están elegidos para Primera División. Para mi, lo mejor es la victoria, porque reafirma lo que estamos haciendo bien. Llevar tres jornadas sin perder y ganar en casa es súper importante para poder enganchar a la gente y que esté contenta con el equipo. Queda mucho por trabajar, creo que tenemos que seguir mejorando en ataque y en defensa para conceder aún menos, aunque contra el Mallorca B fuera muy poco. También debemos mejorar en las acciones a balón parado para meter goles de córner o falta y ser un equipo más peligroso y sólido".

El partido comenzó con un Saguntino que salió a por la victoria, prueba de ello fue que Ramón gozó de la primera ocasión en el minuto 12. Pero no fue hasta el 23 cuando llegó el tanto de la victoria con un buen remate en el área rival. El mismo delantero pudo marcar el segundo antes de marcharse al descanso. Tras el paso por vestuarios, el Mallorca B apretó buscando las tablas en el electrónico, pero la defensa rojilla fue un muro con Escudero y Carlos David. Albadalejo rotó el banquillo para seguir cerrados atrás y preparados para correr a la contra, aprovechando alguna pérdida del rival. Tras los cambios, los rojillos siguieron con su defensa bien plantada y pudieron rematar el choque con una gran ocasión de Ferran Giner en el 83.

Nacho Ramón volvió a ser un jugador determinante con su gol para puntuar de tres, al igual que ya lo fue en el empate con Ibiza. Con respecto a esto, Albadalejo señala que "estamos contentos con el trabajo de Nacho, que genera goles, y de todo el equipo. Para que él meta, el resto tiene que funcionar y trabajar bien. Estamos contentos con él y todo lo que engloba el trabajo en equipo".

El técnico del conjunto romano concluye que "la clasificación y los puntos son anecdóticos. Esto es una carrera de fondo ir sumando puntos para ir avanzando en la clasificación. No hay que mirar en como vamos clasificados, sino sumando y sumando para llegar a los 43/44 puntos que garanticen la salvación. Una vez ahí mirar los partidos que quedan. Hay que ir paso a paso y no hablar de promociones y nada que no sea ganar al Manresa".