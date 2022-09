Los Casals Joves de Sagunt retoman sus actividades de manualidades, Brain Up! y Esplai Menut, que ya tienen abiertas sus inscripciones. A través de estas actividades, los más pequeños podrán disfrutar de un espacio de ocio educativo. Las niñas y niños nacidos entre 2015 y 2019 podrán hacer actividades, excursiones, juegos y muchas actividades más todos los sábados de 10.30 a 13.30 en los casals joves del Port y Sagunt desde el 15 de octubre hasta el 27 de mayo. Las inscripciones a esta actividad que tiene un precio de 64 euros ya están abiertas hasta el 3 de octubre en https://aytosagunto.apuntate.online/pio/?area=21.

Además, al taller de manualidades las niñas y niños de 7 a 12 años decorarán los dos locales del casal con sus manualidades tematizadas de Halloween o Splash, entre otros, y jugarán al aire libre los jueves de 17.30 a 19.30, del 12 de octubre al 22 de diciembre en ambos casales. Las inscripciones a esta actividad gratuita ya están abiertas hasta el 10 de octubre en https://aytosagunto.apuntate.online/pio/?area=21.

También se retoma la actividad de Brain Up! primaria y ESO donde el alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de ESO harán deberes, refuerzo, aprenderán técnicas de estudio, trabajarán la animación lectora y desarrollarán destrezas artísticas, entre otras. En el caso de Brain Up! primaria esta actividad se realizará los martes de 17.30 a 19.30 en los casals joves del Port y de Sagunt desde el 11 de octubre hasta el 20 de diciembre. En el Brain Up! ESO la actividad se realizará en Sagunt los miércoles de 16 a 18 horas y en el Port los jueves de 16 a 18 horas, del 11 de octubre hasta el 20 de diciembre. Esta actividad gratuita con plazas limitadas ya tiene la inscripción abierta hasta el 10 de octubre en https://aytosagunto.apuntate.online/pio/?area=21.

Para mayor información se puede contactar con el casal a través de los teléfonos 96 268 34 39 y 662 18 34 89, del correo joventut@aytosagunt.es o se puede visitar la página www.saguntjove.es.