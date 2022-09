La alcaldesa de Torres Torres baraja dimitir

La alcaldesa de Torres Torres, Amparo Bolós, ha comunicado a Levante-EMV su intención de dimitir. La presidenta de la corporación no ha querido adelantar fechas , ya que "antes me gustaría dejar cerrados algunos temas importantes para el municipio y mis vecinos", entre los que ha destacado el Plan Edificant y el alcantarillado de Ton Ferrer.

Bolós asegura que la decisión definitiva "no está tomada", pero que "hay muchas posibilidades de que no agote la legislatura".

Los motivos que le han llevado a replantearse su continuidad como portadora de la vara de mando es que "no estoy cómoda en la alcaldía". "No puedo gobernar como a mí me gustaría. La legislación en materia de urbanismo es muy restrictiva y en muchas ocasiones va en contra de los vecinos de Torres Torres. Como no puedo saltarme la ley, ni quiero, lo mejor es dejar el cargo, porque cumplir muchas veces con la legalidad es ir contra mis vecinos y los intereses de nuestro pueblo y no estoy dispuesta".

Bolós explicaba que el paso ya lo hubiera dado hace tiempo y que sin embargo no lo ha hecho, además de por asegurarse determinados proyectos, porque en la actualidad "no hay en la corporación nadie con capacidad de ponerse al frente de la alcaldía y resolver todos los problemas que existen para sacar adelante a este pueblo y ante la falta de ese líder prefiero continuar yo", declaraba a este diario.

En el caso de que decida dimitir, la alcaldesa ya avisa de que no renunciará a su acta de concejal y que agotará la legislatura como concejala de Todos por Torres Torres.

Algo más claro tiene que no concurrirá a las próximas elecciones locales de mayo, aunque revela que "novios no me han faltado" en referencia a las peticiones que ha recibido para encabezar la lista de "algunos partidos". Sin embargo, "no lo voy a hacer" pero descarta ir en las listas de alguna agrupación de electores, "en los últimos puesto y como apoyo , nada más. No tengo la intención de salir", aclaraba. "Creo que desde fuera de la institución se puede trabajar muy bien por Torres Torres ya eso me dedicaré en los próximos años, colaborad codo con codo con las asociaciones y entidades que lo necesiten y al lado de mis vecinos. Otra manera de defender los intereses de mi pueblo"