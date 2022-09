Toni Malla: "Sumamos dos puntos, pese a jugar mal"

El Fertiberia BM Puerto sumó su primera victoria de la temporada en la segunda jornada de la División de Honor Plata que le llevó a Ciudad Real para medirse al BM Caserío (29-30). Los rojiblancos dominaron durante todo el choque, de hecho solo estuvieron por detrás con el 1-0 inicial, pero no sentenciaron y cuando parecía que el choque se iba a saldar con otras tablas, después de que los manchegos empataran a pocos segundos del final, Poveda casi sobre la bocina anotó el gol de la victoria.

El entrenador rojiblanco, Toni Malla, apunta que "fue un partido muy sufrido, otra vez. A los jugadores no hay nada que reprocharles por actitud y sacrificio, aunque hubo acciones evitables y momentos en que nos perdimos en protestas a los árbitros. En el ámbito táctico tenemos mucho que hacer". El técnico añade sobre el rival que "es un buen equipo que va a dar faena esta temporada". En cuanto a los suyos, "teníamos el partido casi roto y les dejamos volver a meterse".

En una segunda mitad con cinco exclusiones para los visitantes y ninguna para los locales, Malla lamenta que "jugamos muchos minutos con uno y dos menos, pero eso no es excusa para no mantener la disciplina táctica. No me preocupa, porque somos conscientes". Así, lo mejor fue que "sumamos dos puntos, pese a jugar mal". Poveda con 6 tantos y tanto Pau Ferré como Nolasco con 5 fueron los máximos goleadores de los visitantes.

Ya en tercera posición del grupo, por detrás de los dos equipos que suman sus partidos con victorias, Eon Horneo Alicante y Trops Málaga, el Fertiberia BM Puerto volverá el sábado al Ovni (18.30 horas), cuando reciba al BM Los Dólmenes Antequera, un recién descendido que no ha empezado con buen pie al caer derrotado en las dos primeras jornadas.