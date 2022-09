Sagunt saca del anonimato a las mujeres científicas

La I Jornada ‘Mujer en ciencia’, organizada por el departamento de Promoción Económica e Industrial del Ayuntamiento de Sagunt, ha tenido lugar esta mañana en el Casal Jove de Port de Sagunt. Se trata de una actividad en la que se pretende incentivar las opciones laborales en formación STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) entre las estudiantes de 4º de ESO y 1º de bachillerato de los institutos participantes.

La jornada ha comenzado con la bienvenida a cargo de la concejala de Promoción Económica e Industrial, María José Carrera; la presidenta de ASECAM, Cristina Plumed; y la secretaria general de UGT en l'Horta Nord, Camp de Túria y Camp de Morvedre, Pilar Tarragón.

Carrera ha indicado que «hoy es prácticamente imposible imaginarnos la vida sin wifi, sin bluetooth, sin hacer Tik toks o escuchar Spotify. La jornada que hemos realizado hoy desde el departamento de Promoción Económica e Industrial sobre mujer y ciencia es para dar visibilidad a todas aquellas mujeres científicas que han estado en el anonimato durante muchísimo tiempo y para poner en alza el valor de la mujer y de la ciencia».

Además, la concejala de Promoción Económica e Industrial ha señalado que «para que todo esto no pase, son importantes dos cosas, por una parte que como sociedad hagamos justicia con el pasado de estas mujeres y pongamos en valor su legado, y por otra parte, que toda la gente que ha estado hoy en estas jornadas y representan la próxima generación de mujeres, sean capaces de ver la ciencia como algo próximo y atractivo donde desarrollarnos profesionalmente, para que entre todos y todas hagamos un mundo más justo e igualitario».

Seguidamente, ha tenido lugar la ponencia ‘El empleo femenino en materia de industria’ que ha realizado la CEO en Walkerpack MPL, Pepa Torres Romagera. Durante el descanso lúdico, se han realizado las diferentes actividades con las empresas Entresistemas, Ingenio Kids y Apple Tree. Asimismo, las personas asistentes han podido escuchar experiencias reales sobre ‘Cómo empecé a trabajar en industria…’ en la que han participado la catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia y presidenta de Aecta, Nuria Lloret; la decana de la Facultad de Química de la Universitat de València, Adela Mauri; la ingeniera de proceso en Arcelor Mittal, Miriam Martínez; y la ingeniera química en prácticas en Lafarge Holcim, Susana González. Para finalizar la jornada, se ha realizado un concurso de preguntas y respuestas titulado ‘¿Quién ganará?’.

En este sentido, el encargado de concluir la jornada ha sido el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, quien también ha entregado los diferentes premios al alumnado y ha explicado que «cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de un problema que todavía tenemos como sociedad. Y ese problema tiene dos partes, una parte de las personas y un problema colectivo. Hay una parte de las personas que es que hoy en día, determinadas personas todavía lo tienen más difícil para ser lo que quieran ser, eso es algo que les ha pasado a las protagonistas que han hablado hoy, y que todavía le sigue pasando a muchas mujeres. Queremos llegar a esa igualdad, porque queremos a los mejores y por supuesto queremos a las mejores. Entra también la parte colectiva, como sociedad es que seremos mejores realmente si aquellas personas más aptas y válidas pueden llegar, sin que tengamos en cuenta toda esa otra serie de consideraciones, y para eso necesitamos esta reflexión».

Además, el alcalde de Sagunt ha señalado que hay otra parte «más preocupante aún, los obstáculos que nos encontramos a veces por nuestro entorno social, por cómo nos han educado, por comentarios que oímos y que van dejando poso, la gente directamente no se plantea determinadas cosas, y eso es un problema que tenemos con las mujeres y con la ciencia, con las mujeres y la ingeniería, con las mujeres y la tecnología, porque nos encontramos que muchas de vosotras no dais el paso a seguir carreras de ciencia, tecnología, etc. o del mundo empresarial donde también tenemos ese problema, porque socialmente no se ha abierto esa posibilidad para vosotras o vosotras ni siquiera os lo habéis planteado internamente».

En este sentido, Darío Moreno ha destacado que el objetivo de las jornadas, «es eliminar esos obstáculos que quedan ahí fuera, porque lamentablemente todavía hay parte de la población que considera menos válida a las mujeres para hacer determinadas cosas, pero también es que dentro de cada una de vosotras os planteéis realmente lo que queráis ser y que nosotros os animemos a poder seguir vuestros sueños a todo nivel».

Por otra parte, Carrera ha calificado las jornadas como «muy interesantes, en las cuales los y las asistentes han interactuado y conocido el mundo de la empresa, universidad y el mundo de la ciencia».