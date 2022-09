El pleno de Sagunt ha dado luz verde a la concesión de diferentes reconocimientos a Juan Picazo, Manuel Hernández, Kike León, la Sociedad Vitivinícola, Vicky Sevilla y, de forma compartida, a Rosa Graells y Concha Cañete. Más allá de la abstención de Vox en el caso del poeta, la propuesta de estas dos últimas generó cierta controversia, después de que el representante de la formación de ultraderecha, Alejandro Vila, anunciara su voto en contra.

Antes de este punto, desde el público se destacaron los méritos de estas dos mujeres "imprescindibles por la lucha durante toda su ejemplar vida a favor de la convivencia. Es un justo premio por el agradecimiento de todo un pueblo a su labor".

Estas palabras precedieron a la intervención del edil de la formación de extrema derecha, que empezó por matizar que "no pretendo desprestigiar el trabajo de estas dos mujeres", a lo que añadió que "pero si nos ceñimos a los méritos recogidos en el expediente, otras muchas personas se lo merecen más". Vila insistió en que "parece que lo que se pretende es premiar la ideología y eso es politizar estos honores. Así, nos cargamos el valor de estas medallas". El edil llegó a pronosticar que "si seguimos estos criterios, no me extrañaría que el próximo año concediéramos estas distinciones a medio equipo de gobierno" y denunció también que en estos tres años de mandato no se habían realizado este tipo de reconocimientos a personas de derechas.

Frente a esta intervención, el portavoz de Compromís, Quico Fernández, tomó la palabra para destacar que detrás de la postura de Vox "se percibe la intolerancia y el odio ideológico. Está claro que el expediente no recoge todos los méritos, pero es evidente que pocas personas han hecho más por el bien público que Rosa y Concha. Hay que respetar la pluralidad -reclamó a Vila- y le recuerdo que estas medallas se conceden a propuesta de los colectivos, no del equipo de gobierno". Para acabar, el nacionalista le pidió sin éxito que reconsiderara su voto para "no quedarse fuera de juego".

El alcalde, Darío Moreno, también intervino para precisar que "el mayor reconocimiento que hemos hecho en este mandato ha sido nombrar a Vicente Vayá como hijo adoptivo, alguien que se presentó a varias elecciones por partidos de derecha o centro derecha". En el caso de Graells y Cañete, el socialista reiteró que "son dos modelos a seguir por su compromiso durante décadas, así que estos honores son más que merecidos".

Así lo consideró también el resto de formaciones, que apoyaron esta propuesta que se hará realidad el próximo 9 d'Octubre con motivo del acto institucional de imposición de estas medallas de plata de la ciudad.