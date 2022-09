Las declaraciones de la Sra. alcaldesa de Torres Torres en Levante-EMV en las que dice que “no hay en la corporación nadie con capacidad para ponerse al frente de la alcaldía” solo pueden tacharse de prepotencia, falta de respeto a los partidos elegidos democráticamente, o simplemente falta de respeto a los votantes.

“A falta de líder prefiero gobernar yo”, dijo en el diario. No, Sra. alcaldesa, usted gobierna porque Todos por Torres Torres no respetó la voluntad de los votantes (los partidos somos sus representantes). Le recordamos que, de manera voluntaria y democrática, firmó un pacto de alternancia con el PSOE, que usted no ha respetado.

Tiene usted razón Sra. alcaldesa, no queremos estar a su altura; No insultamos, no gritamos, tampoco amenazamos y no mentimos a los cargos públicos, ni a nuestros vecinos; por contra, dialogamos y trabajamos con ellos en proyectos de futuro para Torres Torres, nuestro pueblo, nuestro municipio y los tratamos con respeto, así se lo merecen.

Falta de transparencia, de información...no sé. Los últimos tres plenos suspendidos; por cierto, en el último se dirigió y calificó de “mantenida” a una vecina y la expulsó del pleno.

Volviendo al artículo de Levante-EMV, en una de las últimas declaraciones dice que “no concurrirá a las próximas elecciones locales de mayo", aunque revela que “novios no me han faltado” en referencia a las peticiones que ha recibido para encabezar la lista de “algunos partidos”. Se referirá a otros partidos, NO al nuestro, esa información merece aclaración.

También decía que "desde fuera de la institución se puede trabajar muy bien en Torres Torres y a eso me dedicaré en los próximos años”. No, Sra. alcaldesa, ahora es desde la alcaldía donde tiene una posición para trabajar por el municipio, el resto es hacer ruido y demagogia.

Nos cuesta ver la sinrazón que se ha instaurado y el malestar e inquietud e incluso rivalidades que crea entre los vecinos de nuestro municipio. Esperamos que la cordura entre en razón.

Nosotros los socialistas de Torres Torres con serenidad y con seriedad, trabajamos por el crecimiento y el bienestar de nuestro municipio.