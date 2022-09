Cargados de ilusión. Así partieron este jueves desde Sagunt las personas que se han auto-impuesto la misión de «testear» la accesibilidad de la Vía Verde de Ojos Negros que une esa localidad turolense con el Camp de Morvedre. Este viernes hicieron «sin incidentes» su primera etapa desde Teruel, donde les recibió la delegada del gobierno, Nuria Tregón, a la Puebla de Valverde, un recorrido en el que les ha acompañado un vehículo de apoyo y del «tren turístico» de la asociación Renascitur, que arrancó sonrisas en la Puebla de Valverde, sobre todo, entre los más pequeños.

Esta experiencia «es una oportunidad de hacer cosas diferentes, que nos da visibilidad a las personas con diversidad funcional, pero sobre todo, es una experiencia que nos hace sentir vivos y vivas», explicaba Sabrina, una de las valientes que realizar el itinerario en silla de ruedas.

«Es un sueño hecho realidad», declaraba a Levante-EMV, Estrella, otras de las personas con movilidad reducida que componen la comitiva. «Yo quería haber hecho el Camino de Santiago y no ha podido ser porque no está adaptado, así que este me ha hecho mucha ilusión, porque me permite disfrutar de la aventura, con mi mochila, como me gusta a mí y descubrir España. Pero también es una manera de demostrar que todos y todas podemos hacerlo».

Ahora tienen por delante otras 5 etapas, de 15 kilómetros cada una, que finalizarán el 4 de octubre. Este sábado irán hasta Sarrión; de allí, a Barracas; de este último destino a Viver, y de allí hasta Sot de Ferrer, para después finalizar con otra que vaya desde ese punto hasta Gilet.

La iniciativa presenta entre sus objetivos el incorporar la Vía Verde de Ojos Negros a la Red de Vías Verdes Accesibles Españolas.

La idea partió de Adampi (Asociación de Amputados) y a ella se sumaron varias asociaciones, entre las que se encuentra la Asociación Jaume I y la Corona de Aragón; además, dispone del apoyo de Predif (Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física).

«Es un reto muy grande, que nos ha costado un gran trabajo dada su complicada preparación, pero lo vamos a conseguir», revelaba la presidenta de Adampi.

La marcha cuenta también con la colaboración de las diputaciones de Castellón, Teruel y València, además de con los ayuntamientos de las poblaciones implicadas en el circuito. De hecho, a despedir a la comitiva a la estación de Sagunt acudieron los ediles José Manuel Tarazona y Maria Josep Soriano.Cargados de ilusión.