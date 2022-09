La solución a la falta de agua caliente no evita críticas en Sagunt

El visto bueno del pleno del Ayuntamiento de Sagunt a la modificación de crédito para desviar los ahorros del Consell Agrari a la compra de combustible para las instalaciones deportivas y los centros educativos, así como para acabar el pabellón frente al cementerio del Port, se convirtió en una crítica a la "nefasta gestión" del tripartito, por los últimos meses de cortes de agua caliente por falta de carburante. Aunque, según el alcalde, Darío Moreno, este problema está resuelto, al menos temporalmente, gracias a un contrato menor, todos los partidos de la oposición tomaron la palabra para denunciar la situación que se ha vivido durante este verano y principio de otoño.

Quien más conoce este asunto es Salva Montesinos, por su condición de presidente del Acuático Morvedre. El edil de Ciudadanos apuntó que el problema no se limitaba a las duchas frías, sino que en el caso concreto de la piscina internúcleos "el agua no está en condiciones. Sin ir más lejos -añadió- ayer me llamaron cinco madres que habían tenido que llevar a sus hijas al médico por fuertes resfriados. Ya basta de excusas, como el plan de ahorro energético o la guerra de Ucrania, para no tener las instalaciones en condiciones".

Los "engaños" y explicaciones confusas fueron las críticas vertidas por el concejal no adscrito, Carlos López, quien apuntó que este tema es una muestra de la "pésima gestión y planificación", del gobierno municipal. El intento de "banquear" estos "meses con cortes de agua caliente" también fue censurado por Alejandro Vila (Vox), mientras que Sergio Muniesa (PP) se centró en la "improvisación" que supone desviar 330.000 euros de un Consell Agrari, "al que tampoco le sobra el dinero, según se desprende de la situación que denuncian los agricultores". Manuel González (IP) cerró esta ronda de críticas al considerar que "los amigos de los contratos menores podrían haber solucionado esto mucho antes".

Desde el tripartito, mientras, se defendió que el desvío de fondos no merma los servicios del Consell Agrari, que, según el concejal de Hacienda, Javier Raro, "está funcionando muy bien este año y se echa mano de fondos que no se iban a utilizar por la buena labor del personal y la presidenta", Ana María Quesada. Pese a las discrepancias, solo el PP y Vox votaron en contra, mientras que Carlos López se abstuvo y el resto apoyó la modificación de crédito.