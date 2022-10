El CD Acero quiere mantener su liderato ganando a domicilio al Silla CF

El CD Acero afronta una nueva jornada con la intención de no bajarse de los más alto de la clasificación. Los rojiblancos, se miden este domingo, 2 de octubre, al Silla CF, a las 17 horas en el Polideportivo Municipal Vicente Morera con la intención de volver a sumar de 3 y que nadie les quite el liderato.

Tras dos victorias y un empate, los rojiblancos llegan al choque a domicilio con la moral alta y la vista puesta ‘partido a partido’. Del de este domingo no esperan otra cosa que no sea seguir puntuando y mantenerse en lo más alto de la clasificación. El equipo dirigido por José Villalta buscará goles ante un rival, que aún no ha conseguido marcar en lo que llevamos de liga. Para ello tienen a su delantero Valentín que ha arrancado la temporada con ganas de ser uno de los goleadores del grupo.

Delante tendrán a un rival que aún no ha podido ganar y llega al encuentro tras dos empates y una derrota. Los de Silla buscarán ganar en casa ante su afición y buscar el gol que tanto les está costando encontrar. Un equipo que está gozando de las ocasiones más claras en los encuentros que juega, pero no consigue finalizar la jugada para poder puntuar de tres.

El directo deportivo del club rojiblanco, Victor Cervelló cuenta sobre el choque y el rival que: ‘El Silla es un equipo que ha mantenido gran parte del bloque de la temporada pasada y además se ha reforzado muy bien. Ha tenido 3 partidos muy complicados contra equipos con objetivos muy ambiciosos y han dado la cara. Va a ser un partido muy difícil, pero queremos sacar los 3 puntos para seguir arriba en la tabla. Hay que estar concentrado, y evitar errores porque cada partido durante esta temporada se va a desnivelar por detalles’.