La falta de puntería condena al CD Acero

El CD Acero no puedo con el Silla CF (1-0) en un encuentro que dominaron, pero acabaron cediendo ante un rival necesitado que se adelantó a los 40 minutos. El director deportivo rojiblanco, Víctor Cervelló, apunta que "la derrota es dolorosa, porque hicimos muchas cosas bien no solo para empatar, sino para ganar. Fue el partido que más ocasiones creamos, hasta siete claras, y el equipo llegó mejor físicamente al tramo final, pero esto va de meter goles y nosotros no estuvimos finos".

Sobre lo que les faltó para sacar algo positivo del Vicent Morera de Silla, Cervelló asume que fue la falta de gol, porque tuvimos muchas y muy claras y no se puede perdonar tanto", Apeados del liderato, los aceristas insisten en que "como ya habíamos comentando semanas antes, ahora es todo circunstancial. Estamos todos muy apretados y hasta que alcancemos los 8 o 10 partidos no se empezarán a aclarar las cosas. Estamos tranquilos mientras el equipo de la imagen mostrada hasta el momento, porque tenemos mimbres para soñar con lo que queramos".