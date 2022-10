El Atlético Saguntino sumó un punto en la visita del Futur CF Badalona (0-0), en un partido con pocas ocasiones en el que los locales fueron de menos a más. El técnico del conjunto rojillo, Gerard Albadalejo, apunta que "‘sumar siempre es bueno y, si alguien mereció un poco más la victoria, fuimos nosotros. Es verdad que ellos estuvieron mejor en el primer tiempo, porque no fuimos fieles a nuestra seña de identidad de ser agresivos en casa".

Con los acercamientos más peligrosos para los visitantes, el paso por los vestuarios cambió la dinámica del encuentro, que se decantó ligeramente a favor del Saguntino, con ocasiones de Leo Ramírez y Juanma Acebedo. "Después del descanso, sí fuimos nosotros", apunta el míster del conjunto romano, quien añade que estuvieron "agresivos, robando en campo rival y con varias ocasiones para ganar".

Sobre las pocas oportunidades de gol a lo largo de los 90 minutos, Albadalejo explica que "no salimos a por el empate de primeras, sino porque nos faltó hacer una primera parte como la segunda". Con respecto a la clasificación, donde el Atlético Saguntino es undécimo con 6 puntos, el entrenador catalán asegura que "no miro la clasificación hasta la segunda vuelta. Hasta ahora es algo anecdótico, porque no se puede hacer balance hasta que te enfrentas al menos una vez con cada rival".

En cualquier caso, Albadalejo apostilla que "siempre que estemos fuera de los puestos de descenso va a ser bueno, porque al final el objetivo es disputar y mantener la categoría, pero es pronto para mirar la clasificación".