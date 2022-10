El grupo de asociaciones culturales y festivas de la ciudad que tenían por costumbre montar sus stands durante el mercado medieval, nos han trasladado su indignación al grupo del PP en el ayuntamiento, al verse sorprendidas por la negativa del tripartito de Psoe, Compromis y Eu a autorizar su instalación cuando lleva solicitada por escrito desde hace tiempo, sin recibir contestación formal alguna.

Pretender desde el gobierno local justificar esta situación, a “un olvido” del procedimiento cuando todos los años han montado y en el peor de los casos desde septiembre tenían realizada su petición por escrito sin haber recibido respuesta alguna, demuestra la falta de reflejos de un gobierno que está liberado.

Mientras que a festivales como Festardor, una iniciativa privada, el tripartito de izquierdas lo apoya con una aportación cercana a los 75.000€, para estas personas que solo necesitan un pequeño espacio en el mercado y la solidaridad de su ayuntamiento, no reciben nada.

Solo la indignación de las asociaciones les ha hecho ofrecer una alternativa que no es solución y que no contenta a la mayoría, ya que algunos han decido no montar, ya que han tenido meses para poder resolverlo, y no han actuado.

El malestar que nos han trasladado deriva no solo por hacerles perder una oportunidad necesaria después de dos años de pandemia que ha impedido realizar esta actividad y con ella la posibilidad de obtener ingresos extraordinarios, sino por la falta de respuesta formal a estas alturas y proponer una alternativa fuera del itinerario cuando se va a inaugurar el mercado medieval.

Hace unos meses presentaron las instancias como costumbre para que les autorizaran a poner sus paradas de venta, como han hecho hasta la fecha sin problema alguno, pero hasta la fecha no se ha respondido a petición alguna y solo su insistencia les ha hecho al tripartito intentar enmendar su error sin conseguirlo.

Solo por la insistencia de alguna de las asociaciones se les ha indicado que no pueden montar sus paradas y en el mejor de los casos, solo les dejan colocar una mesita para vender lotería o instalarse fuera del recorrido, pero ninguna de esas es solución e impide a estas asociaciones, que no tienen ánimo de lucro, obtener unos ingresos extras, como siempre se había hecho.

En años anteriores se ha permitido a estas entidades que no tienen ánimo de lucro, poner sus paradas en el itinerario del mercado medieval, pero a fecha de hoy, hay entidades que siguen sin recibir una comunicación oficial por parte del tripartito pese a haber presentado la petición para instalarse.

La verdad es que de nuevo el tripartito de izquierdas que venían a rescatar personas, da muestras de falta de agilidad e improvisación, y les hace a las asociaciones, perder una oportunidad. Demuestra que, a pocas horas de la inauguración, cualquier solución que se ofrezca, llega tarde.

Se les llena la boca de querer incidir en que se compre en el comercio local y una posibilidad de favorecer al tejido asociativo cultural y festivo de nuestra ciudad recibe esta respuesta tras el olvido del tripartito del socialista Darío Moreno y sus socios de Compromis y Eu.