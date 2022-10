El concejal Pepe Gil opta a liderar Compromís en Sagunt

El concejal de Sagunt Pepe Gil ha dado un paso adelante y ha formalizado su candidatura para ser el cabeza de lista de Compromís en Sagunt para las próximas elecciones locales. La medida se produce después de que el actual portavoz y exalcalde Quico Fernández confirmara ya hace meses su intención de desvincularse de la primera línea de la política local después de finalizar este mandato.

"Creo que, por mil talante conciliador y no excluyente, puedo ser un buen alcalde de toda la ciudad, al igual que soy un concejal para todos, desde el Grau Vell a Almardá hasta la montaña. Eso en Compromís lo tenemos a gala. Pensamos en la ciudad desde el mar a la montaña, por mucho que nuestros detractores quieran hacer ver otras cosas", decía dejando también claro que se presenta "sin interés contrapuesto al de nadie de mi partido".

Gil destacaba en cualquier caso que "lo importante es trabajar en equipo, ya que sin equipo no se hace nada" y, en ese sentido, confiaba en poder presentar un equipo de primera división. "Ser concejal es un trabajo duro y comprometido pero nosotros, en Compromís, lo hacemos por convencimiento y por pura vocación, por compromiso con la ciudad. Yo llevo desde los 19 años en política y siempre he estado en el mismo sitio; mi partido ha cambiado de nombre, pero no de ideas", asegura este enfermero Especialista en Salud Pública que cuenta con plaza de funcionario en la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad pero en su última etapa profesional, al margen del consistorio, fue responsable de una mutua en Sagunt y estuvo integrado en su departamento general de investigación desarrollo e innovación desde 2009 a 2015.

Experiencia en el ayuntamiento no le falta ya que lleva siete años y medio de concejal y actualmente es séptimo teniente de alcalde, además de responsable de delegaciones "poco vistosas", que implican dedicación diaria, como Mantenimiento y Aguas, así como teniente de alcalde de Almardà y Nuevas Tecnologías. Gil es el primer militante que hace pública su candidatura, aunque se espera que no sea el único durante el plazo para presentar candidaturas que acaba este domingo día 16 de octubre. Una vez revisadas, se abrirá un plazo del 18 al 23 de octubre para que las personas aspirantes presenten los avales suficientes para poder concurrir el proceso de elección.

Será en la semana del 28 de octubre al 4 de noviembre donde se llevará a cabo la campaña electoral de primarias, dejando para el 5 de noviembre la votación y proclamación de los resultados provisionales. Después de un periodo reservado para posibles reclamaciones y revisiones, se proclamarán definitivamente los resultados definitivos en la asamblea del partido, a celebrar entre los días 8 y 12 de noviembre.

Para el secretario local, Lluís Alcaide, el proceso de primarias elegido por la ejecutiva local y confirmado por amplia mayoría en la asamblea del partido es el más acertado: “creemos que el nuestro es un partido en el que en los temas principales y en la visión de ciudad que aportamos existe un gran consenso. Disfrutamos en cada asamblea de participación activa por parte de la militancia haciendo continuas aportaciones al proyecto que enriquecen al partido. Por lo tanto, el hecho de que la militancia sea llamada a votar a la cabeza de lista, y el resto de las personas que la conforman sean escogidas de manera conjunta entre la elegida en votación y la ejecutiva, con posterior confirmación por amplia mayoría en la asamblea del partido, es una buena muestra del consenso que hay. Tenemos muchas ganas de conocer quién será la persona que liderará nuestro proyecto en el ayuntamiento, y trabajar con ella para continuar mejorando la vida de todos los saguntinos y saguntinas.”